Inter-Napoli, le formazioni ufficiali del match

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter-Napoli, match in programma alle 20:45 a San Siro e valido per la dodicesima giornata di campionato. Di seguito le scelte dei due tecnici Simone Inzaghi e Antonio Conte.

Tutto pronto per il big match del Meazza tra Inter e Napoli e che può valere una parte di lotta per lo Scudetto. Partenopei attualmente primi in classifica a quota 25 punti (assieme ad Atalanta, Fiorentina e Lazio), e nerazzurri quarti a quota 24 e che possono sognare il sorpasso in vetta.

Inter-Napoli, le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie l’11 tipo. In difesa torna Acerbi e il centrocampo titolare. Conte coi suoi uomini: Lobotka in panchina. Lukaku in attacco

Dopo il turnover in Champions League contro l’Arsenal, l’Inter ritrova la sua formazione migliore con i nerazzurri che si schierano col solito 3-5-2 con Sommer in porta, in difesa Pavard, Acerbi (in campo dopo tre settimane dal problema al flessore contro la Roma) e Bastoni. Centrocampo con Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. In attacco Lautaro Martinez assieme a Thuram.

Formazione tipo anche per Antonio Conte, che schiera il suo Napoli con il 4-2-3-1 con Meret in porta, difesa con Olivera, Rrahmani, Buongiorno e Di Lorenzo. In mediana Lobotka parte dalla panchina dopo il recupero dall’infortunio e Conte conferma Gilmour assieme a Zambo Anguissa e con McTominay avanzato in trequarti. Tridente offensivo con Kvaratskhelia e Politano a supporto di Lukaku.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Olivera, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Gilmour, Zambo Anguissa, McTominay, Politano, Kvaratskhelia, Lukaku.