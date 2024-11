Inter-Napoli, le ultime sulle formazioni: ci sono delle novità

Inter Napoli, formazioni. Questa sera alle 20:45 a San Siro Inter e Napoli si affrontano nel big match che chiude la dodicesima giornata di campionato. Super sfida al Meazza dove in palio c’è la vetta della classifica. I nerazzurri sognano il sorpasso sui partenopei, che vogliono proteggere il primo posto. Le ultime sulle formazioni verso Inter-Napoli.

Quasi tutto pronto per Inter-Napoli, match di gala che farà da culmine e chiusura alla dodicesima di Serie A. La vittoria dell’Atalanta nel lunch match contro l’Udinese ha reso ancora più interessante la sfida di questa sera, con la squadra di Gasperini attualmente prima a 25 punti (assieme al Napoli) e a +1 sull’Inter al momento terza.

Inter-Napoli, formazioni: Inzaghi con l’11 migliore. Torna Acerbi in difesa, Dumfries favorito su Darmian. Conte ritrova Lobotka

Una partita che vale molto e che potrebbe già indirizzare la lotta Scudetto, per quanto si si ancora in una fase non decisiva della stagione. L’Inter può operare il sorpasso e arrivare alla sosta in testa, il Napoli può reagire dopo il KO contro l’Atalanta e provare una sorta di mini fuga. Una sfida da non sbagliare per i nerazzurri, che dopo il turnover scientifico in Champions League contro l’Arsenal riproporranno la migliore formazione possibile. Stesso tema per il Napoli, con Antonio Conte ch ritrova a centrocampo il suo metronomo Stanislav Lobotka, che dovrebbe partire dall’inizio.

Le probabili formazioni

Inter pronta a schierare la formazione tipo, con Simone Inzaghi che ritrova soprattutto Francesco Acerbi come leader della difesa e a tre settimane dall’infortunio contro la Roma. 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Pavard, Acerbi e Bastoni. A centrocampo Dumfries ha vinto il ballottaggio con Darmian a destra, mediana con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, Dimarco a sinistra. In attacco Lautaro Martinez assieme a Marcus Thuram. Resta non a disposizione l’unico infortunato Carlos Augusto.

Pochi dubbi anche per Antonio Conte, che andrà di 4-2-3-1 con Meret in porta, Olivera, Rrahmani, Buongiorno e Di Lorenzo in difesa. In mediana Lobotka e Zambo Anguissa con McTominay sulla trequarti. Politano e Kvaratskhelia a supporto di Romelu Lukaku.

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani, Olivera, Lobotka, Zambo Anguissa, McTominay, Kvaratskhelia, Politano, Lukaku.