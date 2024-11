Inter-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv

Domani, domenica 10 novembre alle 20:45 si gioca a San Siro un match scudetto tra Inter e Napoli, valido per la dodicesima giornata di Serie A. L’Inter, al secondo posto, sfiderà la capolista Napoli per provare il sorpasso in vetta. Gli azzurri di Antonio arrivano da una pesante sconfitta in casa contro l’Atalanta.

Inter-Napoli, formazioni: le scelte di Inzaghi

Simone Inzaghi torna ai titolari dopo il turnover Champions. La coppia d’attacco sarà Thuram-Lautaro Martinez, con Calhanoglu in regia e Barella e Mkhitaryan ai lati. Esterni Darmian e Dimarco, mentre in difesa Pavard, Acerbi e Bastoni completano il modulo 3-5-2.

Inter-Napoli, formazioni: le scelte di Conte

Antonio Conte, con tutta la rosa a disposizione, conferma il 4-3-3. Il tridente sarà composto da Politano, Lukaku e Kvaratskhelia, mentre in mediana Lobotka agirà con Anguissa e McTominay. La difesa sarà formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera.

Probabili formazioni Inter-Napoli

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

Inter-Napoli, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Per seguire il match su smart TV, scarica l’app o usa console compatibili come PlayStation 4/5 o Xbox. In alternativa, possono essere utilizzati i dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, accedi al sito di DAZN o scarica l’app su smartphone e tablet.

