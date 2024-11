Inter, Calhanoglu al centro del mercato? Due big europee si muovono

I nerazzurri si preparano ad affrontare il Napoli nella super sfida in programma domenica sera e valida per la dodicesima giornata di campionato. Campo a parte, il mercato in casa Inter non si ferma e in uscita il nome di Hakan Calhanoglu continua ad attirare l’interesse di alcune top europee.

Weekend di fuoco per l’Inter, con la formazione di Simone Inzaghi che prima della sosta per le Nazionali avrà l’attesissimo scontro diretto contro il Napoli prima in classifica. Occasione sorpasso e vetta solitaria per i nerazzurri, che non vogliono sprecare la chance di tornare a vincere in casa un big match contro una rivale per il titolo.

Inter, Calhanonoglu faro nerazzurro: e su Hakan tornano le big d’Europa. Il Bayern ci riprova e c’è anche il Man City…

Tra i possibili protagonisti della partita contro il Napoli, ci sarà sicuramente Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco classe 1994 dell’Inter è rientrato dall’infortunio all’adduttore della coscia sinistra rimediato nella sfida dello scorso 20 ottobre contro la Roma. Un’assenza pesante per i nerazzurri, che hanno dovuto fare a meno del loro regista titolare per le partite contro Roma, Young Boys, Juventus ed Empoli e creando non pochi problemi di manovra di gioco, e con Inzaghi costretto ad adattare a turno uno tra Barella e Zielinski nel ruolo di mediano davanti alla difesa, anche a causa dell’assenza di Asllani.

Venti minuti da subentrato contro il Venezia nel match di domenica e poi partita da titolare contro l’Arsenal in Champions, dove Calhanoglu ha subito riportato ordine ed equibrio al centrocampo nerazzurro e soprattutto ha segnato il rigore della vittoria contro i Gunners. Un giocatore di altissimio livello e ormai imprescindibile per l’Inter, e che ha attirato le attenzioni delle naggiori squadre europee.

Bayern Monaco e City su Calha. L’Inter fa il prezzo per il suo regista

Secondo quanto riportato dal portale inglese Caught Offside, il Bayern Monaco avrebbe riacceso i riflettori sul centrocampista dell’Inter. Nella scorsa estate di mercato, i bavaresi si erano già interessati in maniera forte a Calhanoglu con una trattativa che sembrava anche avviata. Non se ne fece nulla, anche grazie alla posizione netta dello stesso giocatore che ha ribadito la sua voglia di rimanere all’Inter.

Il club tedesco però potrebbe riprovarci nella prossima estate e regalare a Calhanoglu il ruolo e le chiavi del proprio centrocampo. I nerazzurri non considerano in vendita il giocatore, che ha un contratto fino al 2027 e un eventuale trattativa dovrebbe partire da una cifra non inferiore ai 45 milioni di euro.

Non solo Bayern però, con Calhanoglu che attirato le mire anche della Premier League e del Manchester City. I Citizens in quella zolla di campo hanno un campione come Rodri, ma attualmente il mediano spagnolo e neo Pallone d’Oro in carica è fuori per il resto della stagione a causa del grave infortunio al crociato e c’è incertezza circa le sue condizioni al rientro nella prossima annata sportiva, e Calhanoglu potrebbe essere più di un’idea.