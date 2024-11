Inter-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Domenica sera alle 20:45 a San Siro Inter e Napoli si affrontano nel match valido per la dodicesima giornata di campionato. Scontro diretto tra prima e seconda in classifica e che può valere molto nella corsa allo Scudetto. I nerazzurrri cercano il sorpasso in vetta, i partenopei di Conte vogliono reagire dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Le probabili formazioni di Inter-Napoli e dove vederla in TV.

Manca pochissimo alla super sfida tra Inter e Napoli e che chiuderà col botto il dodicesimo turno di Serie A. Un vero e proprio duello Scudetto, con gli azzurri di Antonio Conte attualmente primi in classifica a quota 25 e con la squadra di Inzaghi che ha accorciato le distanze nella scorsa giornata portantosi a 24 punti e quindi ad una sola lunghezza dal primo posto.

Inter-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla. Inzaghi e Conte con i migliori: i nerazzurri ritrovano i titolarissimi. Torna Acerbi in difesa. Campani con Lukaku e Kvaratskhelia

La vittoria di misura ma importantissima contro l’Arsenal in Champions League ha dato ulteriore fiducia all’Inter, che contro i Gunners è anche riuscita a gestire il turnover e a far parzialmente riposare alcuni titolari che avevano bisognodi fermarsi. Per lo scontro diretto contro il Napoli però Inzaghi non vuole fare sconti, e il tecnico nerazzurro è orientato a schierare la miglior Inter possibile, anche grazie al fondamentale rientro di Francesco Acerbi al centro della difesa dopo l’infortunio di tre settimane fa contro la Roma.

Stessa idea per Antonio Conte, che non ha avuto impegni europei e ha potuto preparare in settimana la sfida alla sua ex squadra e con cui ha vinto lo Scudetto nella stagione 2020/2021. Napoli in formazione tipo e che recupera il cervello di centrocampo Stanislav Lobotka. Occhi puntati ovviamente su Romelu Lukaku, altro grande ex della sfida e alla sua seconda apparizione da avversario dell’Inter a San Siro dopo la sfida dello scorso campionato contro la Roma.

Le probabili formazioni

Pochissimi se non zero dubbi per Simone Inzaghi, che va verso la formazione tipo. 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Pavard, Acerbi che subentra a de Vrij e Bastoni al posto di Bisseck. A centrocampo Darmian in vantaggio su Dumfries a destra, in mediana confermato Calhanoglu in regia, tornano Barella e Mkhitaryan al posto di Frattesi e Zielinski. A sinistra rientra dal primo minuto Federico Dimarco. In attacco Lautaro Martinez assieme a Marcus Thuram, al posto di Taremi. Rosa quasi al completo per i nerazzurri, che non avranno a disposizione il solo Carlos Augusto.

Solo certezze anche per Antonio Conte, che schiera il suo Napoli con il 4-2-3-1 con Meret in porta, difesa con Olivera, Buongiorno, Rrahmani e Di Lorenzo. In mediana torna Lobotka assieme a Zambo Anguissa e con McTominay ad agire sulla trequarti. In attacco Kvaratskhelia e Politano a supporto di Lukaku.

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Olivera, Buongiorno, Rrahmani, Di Lorenzo, Lobotka, Zambo Anguissa, Kvaratskhelia, McTominay, Politano, Lukaku.

Dove vederla in TV

La partita Inter-Napoli è in programma domenica 10 novembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN, compatibile con tutti i principali device.