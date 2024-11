Inter, -2 alla sfida al Napoli: dubbi in difesa per Inzaghi?

L’Inter si prepara al big match contro il Napoli e in programma domenica sera a San Siro e valido per la dodicesima giornata di campionato. I nerazzurri vanno a caccia del sorpasso sulla capolista e puntano al primo posto prima della sosta delle Nazionali. Le ultime di formazione verso Inter-Napoli.

Dopo un ciclo estremamente impegnativo di partite post sosta di ottobre dove i nerazzurri hanno totalizzato uno score di 5 vittorie e 1 pareggio tra Serie A e Champions League, ora per l’Inter arriva lo scontro più complicato e decisivo di questa parte di stagione. Il match Scudetto contro la capolista Napoli degli ex Conte e Lukaku, che per quanto non ancora fondamentale potrà risultare importante per cambiare le gerarchie del campionato.

Inter, testa al Napoli: Inzaghi ritrova i pezzi da 90 contro i partenopei. Due dubbi in difesa?

La classifica attualmente recita Napoli primo a quota 25 e Inter seconda a quota 24. Uno scontro ad alta quota, con i Campioni d’Italia in carica che vogliono la vetta e il sorpasso, e i campani che vogliono reagire dopo il pesante KO contro l’Atalanta nello scorso turno di campionato. Una partita da non perdere e che i nerazzurri non vogliono sbagliare, con l’obiettivo non meno importante di tornare a vincere uno scontro diretto contro una rivale tra le mura del Meazza (cosa che non accade dal 4-0 all’Atalanta di fine agosto) e dopo la delusione nel Derby col Milan e il pari 4-4 contro la Juventus.

La probabile formazione dei nerazzurri

Dopo il forte turnover operato in Champions League contro l’Arsenal, Inzaghi dovrebbe rispolverare la formazione migliore possibile per affrontare il Napoli, ritrovando dal primo minuto quei giocatori che parzialmente o totalmente hanno potuto tirare il fiato nella partita contro i Gunners. Rosa quasi totalmente a disposizione: con l’Inter che dovrà fare a meno solo di Carlos Augusto, con il terzino brasiliano che rientrerà dopo la sosta.

Si va verso l’11 tipo con Sommer in porta, difesa con Pavard in vantaggio su Bisseck, Acerbi (favorito su de Vrij e che dovrebbe tornare da titolare dopo l’infortunio subito ai flessori della coscia sinistra contro la Roma il 20 ottobre) e Bastoni. A centrocampo tornano i titolarissimi con Darmian a destra al posto di Dumfries, poi tornano Barella e Mkhityaryan ad affiancare Calhanoglu al posto di Frattesi e Zielinski. A sinistra torna Dimarco. In attacco ci sarà la coppia titolare con Lautaro Martinez assieme a Marcus Thuram, con il francese che rileverà Mehdi Taremi, titolare in Champions League.

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram.