Inter-Napoli, squadra al lavoro in vista del big match

Dopo la super vittoria in Champions League contro l’Arsenal, l’Inter è subito tornata al lavoro in vista del big contro il Napoli in programma domenica sera a San Siro e valido per la dodicesima giornata di campionato.

Un Inter resiliente e solida ha battuto 1-0 l’Arsenal e ha ottenuto 3 punti fondamentali per il suo percorso in Champions League. Nerazzurri ora a quota 10 e che si sono messi in una buona situazione per provare la qualificazione diretta tra le prime otto della competizione.

Inter, focus sul Napoli: squadra al lavoro in vista della sfida Scudetto. Rosa quasi al completo tranne uno

Il successo contro i Gunners non poteva essere il viatico migliore per lo scontro diretto contro il Napoli di Conte e che andrà in scena domenica sera al Meazza. Una partita che può valere un piccolo pezzo di Scudetto e che sicuamente in caso di affermazione nerazzurra, può valere il primo posto per la squadra di Simone Inzaghi attualmente seconda a 24 punti e a-1 dal primo psoto dei partenopei.

Oggi l’Inter ha svolto una seduta d’allenamento mattutina presso il Centro Sportivo di Appiano Gentile, con i nerazzurri subito rimessi all’opera all’indomani dell’impegno in Champions League. La buona notizia è che Mister Simone Inzaghi potrà contare quasi su tutta la rosa a completo per il match contro i campani, e con il solo Carlos Augusto indisponibile per infortunio e che rientrerà solo dopo la sosta Nazionali di novembre.

Le possibili scelte di Inzaghi: tornano i titolarissimi. Acerbi pronto dal primo minuto

Dopo il turnover operato ieri sera contro l’Arsenal, con Inzaghi che è riuscito a far riposare per larga parte della partita alcuni titolarissimi (come Dimarco, Barella, Mkhityaryan e Thuram e per tutto il match Bastoni), i nerazzurri dovrebbero tornare in formazione tipo contro il Napoli e ritrovare l’11 ideale.

Il ritorno più atteso è sicuramente quello di Francesco Acerbi al centro della difesa. Il difensore italiano è fermo dallo scorso 20 ottobre e dall’infortunio occorso ai flessori della coscia sinistra contro la Roma. Il classe 1988 dovrebbe tornare titolare, così come altri suoi compagni, partiti dalla panchina contro i Gunners. Solito 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Pavard, Acerbi (al posto di de Vrij) e Bastoni. A centrocampo Darmian torna sull’out destro rilevando Dumfries e tornano dall’inizio Barella e Mkhitaryan che prendono il posto di Frattesi e Zielinski. A sinistra torna Federico Dimarco. In attacco si ricompone la coppia titolare formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram.