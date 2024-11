Inter, verso il Napoli: le probabili scelte di formazione

Archiviata la grande e importante vittoria in Champions League contro l’Arsenal ora l’Inter deve concentrarsi sul big match di campionato contro il Napoli, in programma domenica sera a San Siro e valido per la dodicesima giornata di Serie A.

Il trionfo sofferto e stoico contro l’Arsenal in Champions League ha probabilmente indirizzato il percorso europeo dell’Inter, che al giro di boa del nuovo format della massima competizione europea è a 10 punti in classifica dopo quattro giornate e con buone possibilità di arrivare nelle prime 8 e quindi direttamente agli ottavi di finale. C’è ancora del lavoro da fare, e le prossime due decisive sfide contro le tedesche Lipsia e Bayer Leverkusen chiariranno ancora di più la situazione.

Inter, focus sul Napoli. Inzaghi prepara lo scontro Scudetto con Conte. La probabile dei nerazzurri

Ora però c’è da pensare solo al Napoli, e allo scontro diretto di domenica sera contro gli uomini di Antonio Conte e che può valere il sorpasso in vetta alla classifica da parte dei nerazzurri. Inter attualmente a quota 24 punti e a -1 dal Napoli, una situazione che rende ancora più elettrica la sfida tra due delle squadre che ambiscono a contendersi il titolo.

L’Inter e Simone Inzaghi non vogliono sbagliare e vogliono tornare a vincere uno scontro diretto in casa, dopo le ultime delusioni con il KO nel Derby e il pazzesco 4-4 contro la Juventus. Ieri sera contro l’Arsenal, i nerazzurri sono riusciti a preservare le forze di alcuni titolarissimi che avevano bisogno di rifiare. Barella, Mkhitaryan, Thuram e Dimarco sono infatti entrati a partita in corso e solo a secondo tempo inoltrato, mentre Bastoni è rimasto in panchina per tutto il match con i Gunners.

Contro il Napoli la formazione tipo. Torna Acerbi a dirigere la difesa

Per la sfida contro i campani, l’Inter dovrebbe ritrovare la sua formazione migliore e con Mister Inzaghi che dovrebbe riproporre dall’inizio quei giocatori tenuti parzialmente a riposo contro l’Arsenal. Pochi dubbi sull’11 anti Napoli con Sommer in porta, difesa con Pavard, Acerbi al posto di de Vrij (che torna dopo l’infortunio del 20 ottobre contro la Roma) e Bastoni che rientra da titolare. A centrocampo Darmian al posto di Dumfries, in mediana il trio di titolarissimi con Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella e con a sinistra Dimarco. In attacco Lautaro Martinez assieme a Marcus Thuram. Unico indisponibile per infortunio rimane Carlos Augusto, che dovrebbe rientrare dopo la sosta per le Nazionali.

Pochi dubbi anche per il Napoli, con Antonio Conte che dovrebbe schierare il suo 11 tipo e senza variazioni clamorose. 4-2-3-1 con Meret in porta, difesa con Olivera, Rrahmani, Buongiorno e Di Lorenzo. In mediana torna dall’infortunio Lobotka assieme a Zambo-Anguissa e con McTominay avanzato in trequarti. In attacco Kvaratskhelia e Politano a supporto di Lukaku.

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera, Lobotka, Zambo Anguissa, Kvaratskhelia, McTominay, Politano, Lukaku.