Inter-Napoli, l’arbitro per il big match di domenica

Questa sera i nerazzurri scendono in campo contro l’Arsenal nel match valido per la quarta giornata di Champions League, ma c’è grandissima attesa anche per la super sfida in programma domenica a San Siro contro il Napoli e che può valere un pezzo di Scudetto. La designazione arbitrale per lo scontro diretto contro la formazione di Antonio Conte.

Stasera c’è la Champions League, ma poi da domani il focus dell’Inter sarà totalmente rivolto verso la partita contro il Napoli Un vero e proprio match Scudetto, con i nerazzurri che hanno accorciato a quota 24 e a -1 dai partenopei in classifica e che domenica possono operare il sorpasso al primo posto. Non una partita facile, con il Napoli che vorrà reagire dopo il KO contro l’Atalanta nell’ultimo turno di Serie A e proteggere la vetta della classifica.

Inter-Napoli, ecco l’arbitro del big match Scudetto: sfida affidata a Mariani. Al VAR Di Paolo.

Una partita complicata e che accenderà la dodicesima giornata di campionato e che potrebbe confermare o ridefinire le gerarchie di un Serie A molto compatta soprattutto nelle zone altissime di classifica. Il big match tra Inter e Napoli è stato affidato all’arbitro Maurizio Mariani, alla quinta apparizione stagionale in Serie A e alla seconda con i nerazzurri dopo il Derby perso contro il Milan dello scorso 22 settembre. Al VAR il collega Aleandro Di Paolo.

Gli arbitri della dodicesima giornata: Derby di Torino a Sozza

GENOA – COMO Giovedì 07/11 h.20.45

RAPUANO

CECCONI – ZINGARELLI

IV: MASSIMI

VAR: PATERNA

AVAR: GARIGLIO

LECCE – EMPOLI Venerdì 08/11 h.20.45

SACCHI

DEI GIUDICI – PERROTTI

IV: COSSO

VAR: MAGGIONI

AVAR: LA PENNA

VENEZIA – PARMA Sabato 09/11 h.15.00

CHIFFI

LO CICERO – VOTTA

IV: CREZZINI

VAR: SERRA

AVAR: MASSA

CAGLIARI – MILAN Sabato 09/11 h.18.00

FABBRI

MELI – ALASSIO

IV: GALIPO’

VAR: AURELIANO

AVAR: DI PAOLO

JUVENTUS – TORINO Sabato 09/11 h.20.45

SOZZA

IMPERIALE – ROSSI C.

IV: GUIDA

VAR: MARINI

AVAR: ABISSO

ATALANTA – UDINESE h.12.30

DI BELLO

CARBONE – PERETTI

IV: RUTELLA

VAR: LA PENNA

AVAR: GARIGLIO

FIORENTINA – H. VERONA h. 15.00

ZUFFERLI

VECCHI – DI MONTE

IV: DOVERI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PEZZUTO

ROMA – BOLOGNA h. 15.00

MANGANIELLO

RASPOLLINI – DI GIOIA

IV: PICCININI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARINI

MONZA – LAZIO h. 18.00

COLOMBO

SCARPA M. – BAHRI

IV: BONACINA

VAR: ABISSO

AVAR: MASSA

INTER – NAPOLI h. 20.45

MARIANI

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: MARCENARO

VAR: DI PAOLO

AVAR: AURELIANO