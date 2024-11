Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter-Arsenal, match in programma questa sera alle ore 21:00 a San Siro e valido pe la quarta giornata della Champions League 2024/2025. Di seguito le scelte dei due tecnici Simone Inzaghi e Mikel Arteta.

Tutto pronto per la grande sfida Champions tra l’Inter e l’Arsenal, con i nerazzurri che ospitano i Gunners al Meazza in una partita che può dire molto sul futuro europeo della squadra di Inzaghi, che con una vittoria metterebbe un tassello molto importante verso la qualificazione al turno successivo della competizione.

Inter-Arsenal, le formazioni ufficiali del match: turnover per Inzaghi. Torna Calha in regia, ma in attacco c’è Taremi con Lautaro. Darmian a sinistra

Confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni, con Inzaghi che adopera un forte turnover anche in vista della partita di domenica contro il Napoli. Cinque i cambi rispetto alla gara contro il Venezia, con Sommer in porta, difesa con Pavard, de Vrij e Bisseck al posto di Bastoni. A centrocampo Dumfries a destra, Frattesi al posto di Barella, Calhanoglu che torna dall’inizio e con Zielinski favorito a Mkhitaryan. Sulla sinistra out Dimarco e con Darmian adattato sulla corsia mancina. In attacco ci sono Taremi e Lautaro, con Thuram inzialmente in panchina.

Arsenal che risponde con il 4-4-2 con Raya in porta, difesa con White, Saliba, Gabriel e Timber, a centrocampo Saka, Merino, Partey e Martinelli. In attacco Trossard a supporto di Kai Havertz.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, de Vrij, Bisseck, Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Darmian, Taremi, Lautaro Martinez.

ARSENAL (4-4-2): Raya, White, Saliba, Gabriel, Timber, Saka, Merino, Partey, Martinelli, Trossard, Havertz.