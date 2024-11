Inter-Arsenal, Inzaghi sceglie il turnover: la probabile formazione

Manca pochissimo al big match in programma questa sera a San Siro tra Inter e Arsenal, e valido per la quarta giornata della Champions League 2024/2025. I nerazzurri sognano una grande notte europea contro i Gunners, puntando ad una vittoria che avvicinerebbe la squadra alla qualificazione al prossimo turno. La probabile formazione dei nerazzurri in vista della sfida agli uomini di Arteta.

Quasi tutto pronto per Inter-Arsenal, super sfida che accenderà il Meazza in una serata di Champions che i nerazzurri sperano possa essere positiva. Domenica c’è lo scontro diretto in campionato contro il Napoli, ma l’opportunità di salire ulteriormente in classifica e mettere un mattone sul passaggio diretto al prossimo turno come una delle prime otto della classifica generale non è da sottovalutare.

Inter, stasera il big match con l’Arsenal. Inzaghi col turnover ragionato con vista Napoli: fuori Bastoni, Dimarco, Barella e Thuram. C’è Taremi con Lautaro

Inter quasi al completo verso la partita contro la squadra inglese, con i nerazzurri che a assieme ai due fuori lista Joaquin Correa e Tomas Palacios devono fare a meno solo dell’infortunato Carlos Augusto. A poche ore dalla gara, Mister Simone Inzaghi sembra avere le idee abbastanza chiare sul’11 da schierare, che vedrà partire dalla panchina alcuni titolarissimi e lasciare spazio alle riserve della rosa nerazzurra.

Si va verso ben cinque cambi rispetto alla partita di campionato di domenica contro il Venezia e vinta 1-0. 3-5-2 con Sommer in porta, in difesa confermati Pavard e de Vrij, con Bisseck che prende il posto di Bastoni sul centrosinistra. A centrocampo torna dal primo minuto e nel suo ruolo di regista Hakan Calhanoglu, che verrà affiancato da Frattesi e Zielinski, che rileveranno rispettivanente Barella e Mkhitaryan. Sulle fasce confermato Dumfries a destra, Darmian agirà sulla sinistra al posto di Dimarco. In attacco riposerà Marcus Thuram, e ci sarà Mehdi Taremi a far coppia con Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, de Vrij, Bisseck, Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Darmian, Taremi, Lautaro Martinez.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya, Zinchenko, Gabriel, Saliba, White, Jorginho, Merino, Martinelli, Trossard, Saka, Havertz.