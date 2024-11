Inter, Calhanoglu un rientro fondamentale: è lui l'uomo in più d'Inzaghi (Photo by Spada/Lapresse)-interdipendenza.net

Simone Inzaghi può finalmente tornare a fare affidamento su uno dei suoi uomini di punta: Calhanoglu. Il turco è tornato a pieno regime ed è pronto al confronto con Arsenal e Napoli.

Calhanoglu è l’uomo in più di Simone Inzaghi

È bastata più o meno una mezzora contro il Venezia a Calhanoglu per dimostrare all’Italia di essere uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Solo l’Inter sa quanto il turco sia importante per i suoi meccanismi, è completamente in grado di cambiare volto alla sua squadra.

Qualità, quantità, giocate e fiuto del gol, è difficile trovare un giocatore altrettanto completo e per questo motivo ci sono anche diverse sirene di mercato che lo vedono lontano da Milano. Marotta farà di tutto per trattenerlo, ma nel mentre si guarda anche attorno sul calciomercato alla ricerca di nuove opportunità.

Detto questo, per capire quanto Calhanoglu sia importante per l’Inter, basta analizzare la percentuale di successi. Con il turco in campo si parla del 67%, senza di lui cala al 59%. Non solo, anche la quantità di reti segnate aumenta così come diminuisce il numero dei gol subiti.

Nulla è dovuto al caso ed è anche per questo che per il tecnico piacentino, ma non solo, è lui il vero insostituibile dei meneghini. Le sue caratteristiche lo rendono unico nella rosa dell’Inter e non c’è un’alternativa all’altezza.

News Inter, nel mirino Arsenal e Napoli

Il filotto di partite giocate dall’Inter è stato veramente importante, ma ora sta finalmente per concludersi. Mancano solamente Arsenal e Napoli prima della sosta per le nazionali e in questa finestra si potrà rifiatare. Per Simone Inzaghi è fondamentale aver ritrovato Calhanoglu, il quale avrà il compito di tornare decisivo in un doppio confronto importantissimo.

In 180 minuti ci si gioca molto, anzi, moltissimo. Con una vittoria contro gli inglesi i play-off sarebbero assicurati, con i tre punti contro il Napoli significherebbe vetta della classifica in Serie A. Avversari avvisati: Calhanoglu è tornato.