L'Inter recupera Acerbi: titolare in Champions League? Le ultime (Photo by Spada/Lapresse)-interdipendenza.net

L’Inter recupera Calhanoglu e Acerbi in un momento cruciale della stagione. Il difensore partirà dal primo minuto in Champions League e nella sfida con il Napoli? Ecco le ultime news sui nerazzurri.

L’Inter recupera Acerbi per Arsenal e Napoli

È stato sicuramente un periodo duro per i nerazzurri, impegnati in un vero e proprio tour de force e privi di alcune pedine fondamentali. Soprattutto le assenze di Calhanoglu e Acerbi hanno pesato e non poco nella gestione delle partite, dato che sono due giocatori importantissimi per Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino però ora può sorridere: Calhanoglu è tornato a disposizione e ha già giocato uno spezzone contro il Venezia, Acerbi è pronto al rientro ufficiale questa sera contro l’Arsenal. Prima della sosta mancano solamente due partite: quella con i Gunners e lo scontro al vertice con il Napoli. Poi ci sarà tempo per ricaricare le batterie e per tornare al 100%.

In Champions il turco partirà dal primo minuto, accanto a lui spazio a Frattesi e Zielinski, per quanto riguarda l’italiano, invece, c’è ancora più di qualche dubbio. Infatti, nonostante sia a completa disposizione di Simone Inzaghi, potrebbe anche partire dalla panchina per poi entrare a gara in corso.

La gestione del centrale italiano in queste partite

L’assenza di Acerbi si è fatta sentire e non poco, per questo motivo è fondamentale preservarlo e reinserirlo con le dovute precauzioni. Insomma, la parola d’ordine è cautela e per questo, almeno per ora, dovrebbe partire dalla panchina questa sera.

Discorso completamente diverso per quanto riguarda il big match con il Napoli, Acerbi lì partirà titolare e avrà un solo e grande obiettivo: contenere Lukaku in un duello che si prospetta epico. Per questa ragione, data l’importanza della sfida con i partenopei, difficile vederlo in campo con l’Arsenal per più di 30 minuti.