Dall’Inghilterra arrivano notizie molto importanti sul calciomercato dell’Inter, Beppe Marotta avrebbe messo nel mirino una stella del Chelsea. Ecco tutti i dettagli e di chi si tratta.

Calciomercato Inter, Enzo Fernandez nuovo obiettivo

Beppe Marotta ci ha ormai abituati a colpi a sorpresa e non vuole di certo fermarsi qui. Il calciomercato dell’Inter non dorme mai, la dirigenza è sempre alla ricerca di nuovi profili per rendere la rosa a disposizione di Simone Inzaghi ancora più forte e competitiva.

Questa volta i nerazzurri hanno messo nel mirino un profilo di altissimo livello, considerato tra i top assoluti del centrocampo: Enzo Fernandez. Dopo un Mondiale vinto da protagonista con l’Argentina, il Chelsea se n’è assicurato le prestazioni sborsando al Benfica ben 121 milioni di euro.

Una cifra incredibile, pari alle aspettative che i Blues avevano riposto in lui. Il centrocampista, però, non sembra far parte del progetto di Maresca che gli preferisce frequentemente Caicedo e Lavia, dunque il suo malumore cresce settimana dopo settimana.

Non solo, a questo punto anche i londinesi si chiedono quale sia il senso di tenerlo in rosa ed ecco che può arrivare la cessione. Secondo il The Sun, sulle tracce di Enzo Fernandez ci sarebbe proprio l’Inter di Simone Inzaghi che dovrà però battere la concorrenza del Barcellona.

Enzo Fernandez nuovo colpo a centrocampo?

Se i nerazzurri riuscissero a concretizzare questa operazione, allora la rosa a disposizione di Simone Inzaghi aumenterebbe ulteriormente il suo tasso tecnico. Difficile che l’affare possa chiudersi nel corso del calciomercato invernale, ma l’Inter può già lavorare in prospettiva per quello estivo.

L’argentino sarebbe ovviamente accolto a braccia aperte da Simone Inzaghi, il quale potrebbe così contare su un top player assoluto. Al contempo, la società potrebbe liberare un esubero e decidere anche di lasciar partire qualche giocatore più in là con gli anni.