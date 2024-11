Mercato Inter, può tornare un giocatore del Venezia: le news (Photo by Paola Garbuio /Lapresse)-interdipendenza.net

Il mercato dell’Inter non è solo legato a profili provenienti dall’estero, ma anche a volti noti della Serie A. Al Venezia ci sono due ex giocatori nerazzurri e uno di questi potrebbe fare marcia indietro. Ecco i dettagli e le ultime news sui nerazzurri.

Mercato Inter, Oristanio può fare marcia indietro

L’Inter continua a lavorare sul mercato in entrata, sempre tenendo conto delle direttive fornite da Oaktree. La dirigenza vuole alleviare il peso degli ingaggi e al contempo abbassare l’età media della rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Così, oltre ai tanti nomi provenienti dall’estero, come quello di Enzo Fernandez ad esempio, si guarda anche a profili low-cost che militano già nella massima serie italiana. In questo avvio di stagione, il Venezia sta lottando con le unghie e con i denti per accumulare punti utili alla salvezza.

Tra i Lagunari qualcuno si sta mettendo in mostra più di altri: Oristanio. L’estroso giocatore offensivo italiano è proprio un ex Inter, la sua cessione a titolo definitivo è arrivata nell’ultima sessione di calciomercato estivo. Fino a quel momento, era di proprietà dei nerazzurri ma aveva accumulato solo prestiti, al Volendam prima e al Cagliari poi.

Se le sue prestazioni dovessero migliorare ulteriormente, è possibile che Marotta decida di puntare su di lui e di riportarlo quindi a Milano.

News Inter, la strategia per riportare a casa Oristanio

Oristanio è un giocatore classe 2002, può crescere ulteriormente e questa stagione al Venezia potrà dargli proprio questa opportunità. L’Inter è stata oculata nella trattativa della sua cessione, ha inserito ben due clausole che possono andare in suo favore.

La prima è riferita a una percentuale su una sua ipotetica futura rivendita, utile per guadagnare un gruzzoletto oltre ai 5 milioni già incassati. La seconda è ancora più interessante e riguarda la recompra basata su una cifra fissa. Staremo a vedere come si comporterà il giovane talento del Venezia e se riuscirà a fare marcia indietro.