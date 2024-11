Calciomercato Inter, le ultime news: arriva il rinnovo per un difensore? (Photo Claudio Furlan/Lapresse)-interdipendenza.net

Il calciomercato dell’Inter non è solamente legato ai colpi in entrata, ma anche alla situazione rinnovi. Un giocatore in particolare sta trattando con i nerazzurri, ecco di chi si tratta e le ultime news di mercato.

Calciomercato Inter, le ultime news sul rinnovo del difensore

Dopo che nella scorsa stagione era arrivato come una giovane promessa, Bisseck ha attirato su di sé le attenzioni di diversi top club, tanto che secondo le indiscrezioni è stato il pezzo più richiesto del calciomercato in uscita dell’Inter. Beppe Marotta è riuscito a trattenerlo, con la complicità di Simone Inzaghi che ha sempre avuto parole al miele per lui, ora però qualcosa è cambiato.

In questo avvio non è riuscito a ripetere quanto di buono fatto fino a qui, tanto che le ultime prestazioni sono costate anche punti ai nerazzurri e i tifosi si chiedono quale sia il suo reale valore. Per il momento, poco importa, i meneghini continuano a ritenerlo un elemento più che valido tanto che stanno ora trattando il rinnovo di contratto.

Bisseck è legato attualmente all’Inter fino al 2028 e percepisce uno stipendio inferiore al milione di euro. La volontà è quello di prolungare di un ulteriore anno adeguando le cifre, che per forza di cose diventeranno più alte. Il tutto, però, con un alone di mistero sullo sfondo: qual è la sua prospettiva di crescita?

Mercato Inter, si tratta il rinnovo di Bisseck

Il mercato dell’Inter è quindi strettamente legato alla situazione rinnovi. Quello di Bisseck è particolarmente importante poiché i nerazzurri stanno cercando pedine in entrata per la difesa, ma contano di fare affidamento sulla sua permanenza.

Per il momento, non sembrano poterci essere particolari impedimenti, il calciatore sta bene a Milano e in Serie A e quindi il tutto si potrebbe risolvere a stretto giro, con una stretta di mano e una nuova firma.