Calciomercato Inter: occhi puntati su Rodrigo De Paul: cosa manca

In ottica calciomercato Inter, spunta una nuova pista per Rodrigo De Paul. L’argentino dell’Atletico Madrid, già noto in Serie A grazie ai suoi trascorsi con l’Udinese, sta vivendo una fase complicata in Spagna e potrebbe lasciare i Colchoneros al termine della stagione.

Inter su De Paul: possibile affare a centrocampo

Secondo alcune indiscrezioni, il calciomercato Inter potrebbe orientarsi su De Paul per rafforzare la mediana, un vecchio pallino del DS Ausilio. L’argentino è valutato intorno ai 15-20 milioni di euro, una cifra alla portata dei nerazzurri per un profilo di esperienza che sarebbe l’ideale erede di Mkhitaryan.

De Paul, sotto contratto con l’Atletico fino al giugno 2026, potrebbe rappresentare un’occasione importante per l’Inter nel prossimo calciomercato, garantendo qualità e dinamismo in mezzo al campo. Il nodo da sciogliere resta l’ingaggio, ma la società nerazzurra è al lavoro per trovare una soluzione.

Un’occasione da non perdere per i nerazzurri

Il calciomercato dell’Inter punta a costruire una squadra giovane, ma l’esperienza di De Paul potrebbe fare la differenza. Restiamo in attesa di sviluppi: l’argentino è un profilo che piace e potrebbe essere il colpo perfetto per gennaio.

Segui la nostra sezione dedicata alle ultime news sul calciomercato dell’Inter.