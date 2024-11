Mercato Inter, Marotta offre 12 milioni per il gioiellino toscano

L’Inter di Simone Inzaghi continua il trend positivo in campionato e Champions League, costruendo su un gruppo solido e determinato che punta ai massimi obiettivi. Sul fronte calciomercato, la dirigenza nerazzurra, capitanata da Beppe Marotta, è già in movimento per potenziare la rosa e dare continuità a una visione giovane e azzurra. In questo scenario, l’occhio di Marotta si sarebbe posato su un promettente talento della Serie A: Jacopo Fazzini, trequartista classe 2003 dell’Empoli e dell’Under 21 italiana.

Calciomercato Inter, occhi su Jacopo Fazzini: un prospetto di valore

Jacopo Fazzini ha fatto parlare di sé grazie a un rendimento sempre più in crescita con l’Empoli. Dotato di un dinamismo che lo rende pericoloso sia in fase offensiva che di costruzione del gioco, Fazzini ha già dimostrato gran parte delle sue qualità. Marotta, da tempo a capo del mercato dell’Inter, avrebbe messo gli occhi su di lui per arricchire il reparto avanzato.

Il giovane calciatore toscano si è fatto notare non solo per la qualità tecnica, ma anche per la capacità di trovare la rete: nelle sue apparizioni più recenti, ha realizzato 2 gol in 8 partite, superando il rendimento della scorsa stagione.

Mercato Inter: 12 milioni per Fazzini, una mossa già decisa?

Secondo le ultime indiscrezioni, l’Inter starebbe preparando un’offerta di circa 12 milioni di euro per assicurarsi il giovane talento toscano. Sebbene l’Empoli potrebbe prendere tempo nella cessione, l’offerta dell’Inter risulterebbe un affare vantaggioso per la società e darebbe al club nerazzurro un giovane di prospettiva.

L’operazione di mercato, prevista non per la sessione invernale ma per giugno, si inserisce perfettamente nel progetto di rinnovamento dell’Inter voluto dalla proprietà Oaktree: un focus sui talenti emergenti, con un’attenzione particolare ai profili italiani. L’Inter è, ad oggi, uno dei club più “vecchi” di tutta Europa ed è il momento di dare una svolta all’età media della squadra.

Un futuro in nerazzurro per Jacopo Fazzini?

Il contratto di Fazzini con l’Empoli è in scadenza nel 2027, ma l’ingaggio contenuto – circa 80mila euro annui – agevolerebbe ulteriormente l’approdo a Milano, dove l’Inter potrebbe offrirgli condizioni ed ingaggio più favorevoli. L’eventuale approdo di Fazzini fornirebbe a Simone Inzaghi un talento versatile e adattabile, pronto a contribuire alla crescita del progetto nerazzurro.

Se l’Empoli decidesse di accettare i termini proposti, Fazzini potrebbe diventare un volto importante per il futuro dell’Inter. Resta aggiornato nella nostra sezione dedicata per gli ultimi sviluppi sul calciomercato dell’Inter.