Mercato Inter, Stankovic perso per sempre? Un'occasione sprecata

L’Inter si è mossa durante la scorsa estate sul mercato per regalare un secondo portiere affidabile a Simone Inzaghi. Contro il Venezia, però, Stankovic si è messo in mostra con una prestazione convincente e ora rischia di sfuggire dalle mani dei meneghini.

Mercato Inter, futuro di Stankovic lontano da Milano

L’Inter vince a San Siro con il risultato di 1-0 contro un Venezia che non molla mai. Tra i Lagunari, però, a spiccare più di tutti è un giocatore di proprietà proprio dei meneghini: Filip Stankovic. Il portiere serbo si mette in mostra con interventi provvidenziali e con una sicurezza per certi versi inaspettata.

Ha iniziato la stagione da riserva di Joronen, ma a poco a poco si è preso il suo posto. Durante il mercato estivo, l’Inter ha speso un bel gruzzoletto per assicurarsi le prestazioni di Martinez, il quale però non ha ancora esordito. Stankovic è in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

La cifra fissata è di 2 milioni di euro e ora il Venezia può gongolare. In più, i nerazzurri non hanno inserito alcuna clausola su un ipotetico contro riscatto, di conseguenza il portiere potrebbe diventare a tutti gli effetti un giocatore dei Lagunari.

L’unica cosa positiva è la percentuale del 50% su una futura rivendita, ma è lecito chiedersi in questa trattativa chi abbia fatto davvero l’affare.

News Inter, Stankovic è un’occasione persa

Nonostante l’Inter abbia sempre detto di credere nelle sue qualità, non ha mai davvero dato una chance a Stankovic. Ora il portiere serbo a Venezia sta bene, gioca con continuità e sta dimostrando tutte le sue doti. Se si considera l’investimento fatto per accaparrarsi Josep Martinez, di circa 13,5 milioni di euro per 0 minuti giocati fino a qui, ci si chiede se non avesse avuto più senso tenersi il futuro giocatore dei Lagunari.

Solo il tempo ci dirà chi avrà avuto ragione, se Marotta o la dirigenza del Venezia, ma per il momento una cosa è chiara: Stankovic difficilmente farà ritorno a Milano.