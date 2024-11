Beppe Marotta continua a lavorare nel calciomercato in entrata dell’Inter e ora un obiettivo rischia di sfumare per via dei costi. Jonathan David ha fissato il prezzo del suo ingaggio ed è tutt’altro che basso: ecco la sua richiesta per la prossima stagione.

Calciomercato Inter, l’ingaggio di David è troppo alto

L’Inter vuole svecchiare la rosa e regalare a Simone Inzaghi un nuovo attaccante. Non è necessario che questo accada nel corso del calciomercato invernale, ma si stanno già valutando le opzioni per quello estivo in vista della prossima stagione.

Non è certo un mistero che tra i nomi attenzionati dai nerazzurri ci sia quello di David, ma la richiesta sembra essere decisamente alta. Il bomber canadese, secondo le indiscrezioni, vorrebbe ricevere 6 milioni di euro a stagione. Inoltre, pretenderebbe il pagamento di 10 milioni di euro al suo agente al momento della firma.

Insomma, a questo punto è lecito chiedersi se queste siano cifre sostenibili per l’Inter o se Marotta deciderà di muoversi diversamente sul calciomercato. Si devono infatti anche considerare le regole fissate dalla proprietà, che di base vuole sia ringiovanire la rosa che abbassare i costi.

Mercato Inter, David è un buon affare?

Jonathan David è un classe 2000, ha già dato prova delle sue qualità e a giugno andrà in scadenza con il Lille. Da tempo è seguito sia dall’Inter che della Juventus e si pensava a un testa a testa nel mercato estivo tra le due italiane. Dati i costi, però, è lecito pensare che i nerazzurri mollino la presa e anche i bianconeri potrebbero trovarsi costretti a desistere.

Molto più semplice un suo approdo in Premier League, dove circolano altre cifre e dove molti club sarebbero disposti ad accontentarlo. Diventerebbe un parametro zero poco conveniente e considerate le ultime mosse della dirigenza nerazzurra non sembra un colpo alla Marotta.