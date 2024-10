L’avvio di stagione un po’ sotto le aspettative impone a Beppe Marotta di procedere con le dovute considerazioni. L’Inter si muoverà sul calciomercato, sia quello di gennaio che su quello estivo, e le possibilità non mancano di certo. Ecco tutti i nomi nel taccuino del dirigente nerazzurro e le ultime news sull’Inter.

Calciomercato Inter, in difesa piacciono Tah e Bertola

I quattro gol subiti per mano della Juventus sono un nuovo, ennesimo campanello d’allarme. L’Inter ha bisogno di puntellare una difesa che inizia a scricchiolare, nonostante rispetto alla passata stagione non sia cambiato praticamente niente.

Beppe Marotta ha individuato i possibili tasselli per migliorare la retroguardia a disposizione di Simone Inzaghi, ma dovrà vedersela anche con la concorrenza agguerrita proprio della Juventus. Johnatan Tah è in scadenza di contratto con il Bayer Leverkusen e rappresenterebbe la prima opzione.

Il difensore piace e non poco perché ha tutte le caratteristiche che servono ai nerazzurri e ha una buona esperienza anche in ambito europeo. Il secondo nome è ben meno scontato ed è quello di Nicolò Bertola. Il giovane centrale dello Spezia sta stupendo per continuità di rendimento e potrebbe rappresentare un acquisto di prospettiva.

News Inter, per il centrocampo piacciono Nico Paz e Maldini

Marotta non sta pensando solo alla difesa. Anche il centrocampo dell’Inter necessita di qualche aggiustamento, sia per via dell’età dei suoi interpreti (Mkhitaryan su tutti) che per la poca fiducia in qualche rotazione, ad esempio Asllani.

Il nome attenzionato dalla dirigenza nerazzurra è quello di Nico Paz, estroso giocatore del Como ma di proprietà del Real Madrid. Il suo impatto con la Serie A è stato più che positivo e ora vuole continuare a offrire prestazioni convincenti.

Se questo dovesse accadere, la dirigenza potrebbe bussare alla porta dei Blancos per assicurare a Inzaghi una nuova pedina giovane, di qualità e da far crescere ulteriormente. Insomma, un acquisto che potrebbe piacere anche a Oaktree che ha già dettato le linee guida del mercato.

La seconda opzione proviene sempre dalla Serie A. Nel Monza gioca Daniel Maldini, figlio di Paolo, e in questa stagione sta vivendo finalmente la sua consacrazione. Galliani ha chiarito che non c’è stato dialogo, ma il tutto potrebbe sbloccarsi in estate anche se è da capire in che ruolo potrebbe giocare nell’Inter.

Mercato Inter, i due nomi per l’attacco

Dopo aver visto quali sono i nomi caldi per il calciomercato dell’Inter in difesa e in centrocampo, passiamo all’attacco. Anche sul fronte offensivo qualcosa si deve cambiare e Marotta ha in Johnatan David il primo obiettivo. L’attaccante del Lille va in scadenza a giugno e potrebbe rappresentare un nuovo, ennesimo colpo a parametro zero.

Qui si deve però superare la concorrenza della Juventus ma anche di altri grandi club europei. Infine, i nerazzurri hanno messo nel mirino anche Angel Correa dell’Atletico Madrid, il quale potrebbe sostituire Joaquin Correa che invece milita già all’Inter, ma che sarà con grande probabilità in uscita molto presto.

Insomma, la lista dei nomi in entrata è lunga, variegata e comprende tutti i reparti, staremo a vedere quale affare la dirigenza saprà chiudere.