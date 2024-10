Calciomercato Inter, per il centrocampo l'obiettivo è Ricci: le ultime news (Photo by Alberto Gandolfo/LaPresse)-Interdipendenza.net

I nerazzurri sono già a lavoro per preparare i prossimi colpi in entrata. Per il centrocampo piace Ricci: ecco le ultime news sul calciomercato dell’Inter e a che punto è la trattativa.

Calciomercato Inter, Ricci il prossimo obiettivo: il punto

Tra calcio giocato e scouting il lavoro dell’Inter è tanto. I nerazzurri hanno pareggiato per 4-4 con la Juventus e il Napoli si allontana. Beppe Marotta continua però a pensare al calciomercato e a come migliorare la rosa di Simone Inzaghi, sempre tenendo fede alle esigenze della proprietà.

Oaktree vuole diminuire l’età media e possibilmente anche il monte ingaggi, obiettivi non semplici ma perseguibili nel lungo periodo. La dirigenza sta dunque osservando con attenzione diversi profili e nel suo taccuino ci è finito Samuele Ricci.

Il centrocampista del Torino ha molto mercato, piace a molte big, Milan compreso, e difficilmente rimarrà a lungo alla corte di Vanoli. Complicato vederlo a Milano già a gennaio, anche perché i granata non se ne priveranno di certo a stagione in corso, se ne riparlerà dunque in estate.

Per i nerazzurri sarebbe un profilo ideale: è giovane, ha talento e garantisce una buona continuità di rendimento. Ha quindi tutte le carte in regola per diventare un rinforzo più che gradito, anche perché può ricoprire diverse posizioni in mezzo al campo.

Ricci all’Inter, il punto della trattativa

Il calciomercato dell’Inter può dunque infiammarsi, com’è accaduto spesso nel corso della sua storia. Non mancano però le difficoltà nel chiudere una trattativa che sarà molto complicata. I meneghini vogliono mettere sul piatto 10 milioni di euro più Asllani come contropartita tecnica, ma Cairo su questo punto non sembra volerci sentire.

Il presidente del Torino vorrebbe solo incassare, senza l’inclusione di nessun cartellino, così da poter poi reinvestire tale denaro per un sostituto scelto dalla società. Staremo dunque a vedere che cosa accadrà nel corso dei prossimi mesi, la strada è ancora lunga.