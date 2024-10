Calciomercato, Maldini all'Inter? Galliani: "Mai parlato con nessuno" (Photo AC Monza/LaPresse by Studio Buzzi)-interdipendenza.net

Le ottime prestazioni messe in scena in questo avvio di stagione hanno puntato i riflettori su Maldini, figlio d’arte che milita nel Monza. Il giocatore è stato accostato anche all’Inter come rinforzo per il prossimo calciomercato. Ecco che cos’ha detto Adriano Galliani sulla questione.

Calciomercato Inter, Galliani su Maldini: “Mai parlato con nessuno”

La dinastia dei Maldini continua a proliferare e a illuminare i campi di calcio. L’ultimo in ordine di tempo gioca nel Monza, Daniel, figlio di Paolo ovvero l’ex bandiera del Milan che con Galliani ha vissuto stagioni stupende. Il trequartista dei brianzoli migliora stagione dopo stagione e a 23 anni di età sta raggiungendo la sua maturità calcistica.

In questo avvio di campionato ha partecipato a 7 partite siglando anche una rete. Prestazioni che hanno convinto anche Luciano Spalletti a farlo esordire in Nazionale nella partita con Israele. Non solo, ora molte squadre gli hanno messo gli occhi addosso e, secondo le indiscrezioni, anche i nerazzurri sarebbero sulle sue tracce. Potrebbe essere lui il colpo del prossimo calciomercato dell’Inter?

Adriano Galliani si è espresso sull’argomento e ha risposto in modo categorico:

“Mai parlato di Maldini con nessuno”. Incalzato poi su un possibile futuro del giocatore con la maglia dell’Inter, ha risposto: “Ma l’Inter mai ci ha fatto una richiesta, nessuno ha mai parlato. Non esiste: non credo, non lo so.”

Dove giocherebbe Maldini nell’Inter

Se l’Inter decidesse di puntare forte su Maldini nel corso del prossimo calciomercato, dove potrebbe collocare il giocatore nello scacchiere di Simone Inzaghi? Partiamo da un presupposto, lui si esprime al meglio quando è libero di svariare sulla trequarti.

I nerazzurri, però, giocano con il 3-5-2, dunque non potrebbe ricoprire quella posizione. Difficile anche vederlo come seconda punta, anche se un tentativo si potrebbe fare. L’ipotesi più probabile sarebbe quella di un suo impiego come interno di centrocampo accanto Calhanoglu, percorrendo le orme di Mkhitaryan.