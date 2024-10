I nerazzurri vincono, non senza difficoltà, l’importante sfida di Champions League contro lo Young Boys. Sono però emerse alcune criticità, soprattutto per quanto riguarda la profondità della rosa. Il turnover ragionato di Simone Inzaghi non ha prodotto i frutti sperati e per conquistare i tre punti sono serviti i titolarissimi: l’Inter deve agire nel calciomercato?

Calciomercato Inter, per vincere servono i titolari: la rosa è all’altezza?

I tanti impegni ravvicinati, tutti di grande importanza e difficoltà, hanno convinto Simone Inzaghi a schierare una squadra parzialmente rimaneggiata. Nel fronte offensivo sono scesi in campo contemporaneamente Taremi e Arnautovic, mentre sulla banda di sinistra è partito Carlos Augusto e come braccetto Bisseck ha sostituito Bastoni.

Quest’ultimi hanno la possibilità di giocare con più frequenza e si è visto, ma poi il brasiliano si è infortunato e al suo posto è entrato Dimarco dimostrando, ancora una volta, di offrire molte più soluzioni. Il tedesco, invece, è rimasto in campo fino alla fine portando a casa una buona prestazione.

Un discorso diverso si deve fare invece per quanto riguarda l’attacco. Taremi è stato uno dei migliori, dimostrando di essere una rotazione di qualità e di sicuro affidamento, di Arnautovic, invece, non si può dire lo stesso. L’austriaco ci prova, s’impegna e non sfigura per niente.

Poi però va sul dischetto e sbaglia il rigore che avrebbe regalato il vantaggio ai nerazzurri. Un errore che macchia una partita tutto sommato sufficiente, ma per giocare a certi livelli, lo si sa, serve qualcosa in più. Il suo sconforto è palpabile e al momento della sostituzione non riesce a darsi pace.

Arnautovic è ben consapevole di dover sfruttare ogni occasione a sua disposizione, lo spazio che riceve è poco e convincere Simone Inzaghi è molto difficile. Al 61′ viene sostituito, al suo posto entra Lautaro, ma la partita non si sblocca. Tutto però cambia al minuto 76 quando entra anche Thuram e la coppia offensiva titolare si ricompatta. L’Inter vince grazie al gol del francese siglato al 93′.

Mercato Inter, ci si deve muovere per sostituire le riserve?

Arnautovic sbaglia il rigore, Bisseck fallisce a tu per tu con il portiere e Zielinski si divora un gol: Thuram entra e segna. È ovvio che sia impossibile annoverare in rosa tutti giocatori di pari livello, sarebbe una cosa utopistica e nessun club al mondo può vantarsi di questo. È però anche vero che una domanda sorge spontanea: quanta differenza c’è tra i titolari dell’Inter e le riserve? Probabilmente tanta, soprattutto in avanti.

Allo stesso modo c’è da dire che i sostituti non vengono utilizzati con frequenza e dispongono di uno scarso minutaggio, soprattutto Arnautovic. Un giocatore ha bisogno di giocare per prendere fiducia e confidenza con il campo, indipendentemente dall’età e dall’esperienza.

Il ragionamento va fatto a monte: Simone Inzaghi si fida di loro o ha bisogno di profili diversi? È su questo che dovrà concentrarsi Beppe Marotta per poi capire se c’è la necessità di agire sul calciomercato per dare alla sua Inter nuovi interpreti.

Taremi è affidabilissimo, ma anche Arnautovic lo è, l’età non è però dalla sua e a questo punto viene da chiedersi quanta convenienza abbia a rimanere in nerazzurro. Lo stesso discorso vale per i meneghini: non conviene forse di più puntare su un profilo giovane da far maturare accanto a campioni e giocatori di esperienza?