Beppe Marotta pensa al calciomercato in entrata della sua Inter ma anche a quello in uscita. Mkhitaryan, per via della sua età, può diventare sacrificabile: ecco le ultime news e che cosa può accadere a fine stagione.

Calciomercato Inter, Mkhitaryan è sacrificabile?

Simone Inzaghi ha alcuni punti fermi nel suo 11 iniziale, e tra questi c’è sicuramente anche Mkhitaryan. Il tecnico piacentino non lo toglie praticamente mai, a riprova della stima che ha di lui e dell’importanza dell’armeno nell’economia del gioco dell’Inter.

Ciononostante, il calciomercato estivo dell’Inter potrebbe portarlo altrove, non per via delle sue qualità, chiaramente indiscutibili, ma per via della sua età. Oaktree vuole svecchiare la rosa e ormai questo non è un mistero e Mkhitaryan compirà a breve 36 anni.

Ha un ingaggio corposo che non permette di agire sul mercato per acquistare sostituti adeguati, in ottica sostenibilità, quindi, trattenerlo non è poi così proficuo. Questo però solamente da un punto di vista economico, perché nonostante la carta d’identità il centrocampista nerazzurro non si dimentica mai di stupire.

Il suo contratto scade nel 2026, ma nella prossima sessione di mercato qualcosa potrebbe cambiare. Molto dipenderà da come proseguirà la stagione, ma anche dalla volontà di tutte le parti in causa.

News Inter, quale futuro per Mkhitaryan?

Per quanto riguarda il calciomercato dell’Inter, non è ormai una novità che la società voglia diminuire l’età media della rosa. Così, calciatori come Acerbi, ad esempio, rischiano il posto. Lo stesso vale anche per Mkhitaryan, ma si deve fare una precisazione.

Non è in questo momento a rischio cessione, potrebbe diventarlo a fine stagione ma solo se lui, lo staff tecnico e la dirigenza decideranno che il momento dei saluti è arrivato. Per quanto riguarda il suo futuro, è ancora presto per esporsi. Potrebbe andare in un campionato meno competitivo, ma con compensi molto ricchi (in Arabia ad esempio), ma non è detto che qualche squadra europea non fiuti l’occasione.