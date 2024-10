Beppe Marotta continua a pensare a come migliorare la sua Inter ma deve stare attento al calciomercato in uscita. Alcune pedine possono lasciare i nerazzurri senza grossi rimpianti mentre altre, invece, farebbero sicuramente un danno ai meneghini. Ecco le ultime news di mercato dell’Inter.

Calciomercato Inter, Barella in uscita?

Quando si pensa al presente e al futuro dell’Inter non si può che pensare anche a Nicolò Barella. L’italiano è uno dei migliori centrocampisti della Serie A e non solo, per questo motivo i nerazzurri vogliono tenerselo ben stretto. Per il mercato di gennaio non ci sarà nessun problema, il sardo rimarrà a Milano e non ci sono dubbi in merito, ma cosa accadrà nel mercato estivo?

Qui la situazione potrebbe cambiare, su Barella si sono posati gli occhi dei grandi top club europei, Manchester City e Real Madrid su tutti, di conseguenza le offerte potrebbero fioccare. A quali cifre? Non ci è ancora dato saperlo, ma a meno di 90 milioni di euro è difficile che Marotta gli conceda di andarsene.

A fronte di un’offerta di tale portata non sarà semplice per i nerazzurri rifiutare, a meno che la volontà del giocatore non prevalga anche a fronte di un ingaggio superiore. Per il momento non ci sono campanelli d’allarme, Barella all’Inter sta bene e non ci sono particolari motivi per cui dovrebbe partire, ma nel calciomercato, lo si sa, tutto può cambiare nel giro di pochissimo.

News Inter, Correa via nel mercato di gennaio: il punto

Il mercato in uscita dell’Inter potrebbe aprirsi ben prima della sessione estiva, qualcuno infatti potrebbe salutare già a gennaio. Parliamo di Correa, totalmente fuori dai piani societari e considerato un esubero da cedere. La volontà di Marotta sarebbe quella di venderlo, guadagnando così qualcosa e risparmiare sul suo ingaggio.

Sull’argentino, però, non stanno circolando molte squadre, di conseguenza si potrebbe anche virare su una risoluzione anticipata del contratto. Una via non di certo semplice ma che i nerazzurri potrebbero perseguire, così da sfoltire il reparto offensivo e tagliare i costi.

Sulle possibili destinazioni successive non ci sono molte voci in merito, potrebbe lasciare la Serie A per accasarsi altrove, ma a stabilirlo sarà solo il tempo.

Gli altri esuberi in uscita dall’Inter

Se per Correa l’addio potrebbe arrivare già nelle prossime settimane, va fatto un discorso diverso per gli altri esuberi. Rimanendo sul fronte offensivo, Arnautovic è l’altro candidato a salutare i nerazzurri. L’età ormai non è dalla sua parte e Inzaghi lo utilizza con molta parsimonia.

A fine stagione dovrebbe lasciare Milano, da capire dove potrebbe giocare. Per quanto riguarda la difesa, de Vrij è il primo nome in uscita. Ormai da tempo non è più indispensabile ed è diventato una rotazione, utile certo ma non così tanto da far pensare all’Inter di doverlo trattenere.

Infine, merita un capitolo a parte Acerbi. Il centrale italiano potrebbe abbandonare la nave di Simone Inzaghi, ma per lui non è una questione qualitativa, piuttosto solamente anagrafica. Oaktree e Marotta hanno intenzione di svecchiare la rosa inserendo nuovi profili più giovani. Ecco che quindi l’ex Lazio sarebbe uno dei candidati per l’addio.