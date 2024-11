Il calciomercato dell’Inter potrebbe regalare uno dei colpi più affascinanti degli ultimi anni: Marco Verratti in nerazzurro. Beppe Marotta studia la strategia giusta per accaparrarsi l’ex Paris Saint Germain.

Calciomercato Inter, pazza idea Verratti per il centrocampo

Dopo aver saltato le ultime due partite di campionato, Hakan Calhanoglu è pronto a tornare a disposizione di Simone Inzaghi nel prossimo turno, nel quale i nerazzurri affronteranno il Venezia di Di Francesco. Non è ancora chiaro se giocherà dal primo minuto o se inizialmente partirà dalla panchina, ma il suo recupero è sicuramente una buona notizia, al pari di quello di Acerbi.

Il centrocampista turco sta fornendo prestazioni veramente positive, tanto che quelle dell’anno scorso gli sono valse il ventesimo posto al Pallone d’Oro, e su di lui si sono posati gli occhi di molti top club europei. Calhanoglu a fine stagione potrebbe anche salutare i meneghini e Marotta questo lo sa, ecco perché sta cercando un suo sostituto.

Anche se dovesse rimanere, in mezzo al campo, in cabina di regia, la coperta è corta. Asllani non dà sicurezze a Simone Inzaghi e gli altri giocatori disponibili non sono dei play puri, ecco che quindi l’Inter deve muoversi sul calciomercato per trovare nuove soluzioni. L’ultimo nome finito nel taccuino della dirigenza è quello di Marco Verratti.

Il centrocampista azzurro è sparito dai radar del calcio che conta, ora gioca nell’Al-Arabi in Qatar, ma la sua qualità non può essere messa in discussione.

Servirebbe Verratti all’Inter?

Partiamo da un presupposto, nonostante Marco Verratti non stia giocando in uno dei top campionati, rimane un giocatore molto forte. È un classe 1992, dunque ha ancora qualche stagione davanti a sé e non si è mai misurato in Serie A.

Potrebbe quindi tornare in Italia per affrontare una nuova affascinante avventura, certo è che però dovrebbe abbassare il suo faraonico ingaggio. All’Inter servirebbe, perché ha esperienza e una qualità fuori dal comune e potrebbe fare tranquillamente le veci di Calhanoglu.