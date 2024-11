Inter, verso l’Arsenal: le ultime sulla formazione nerazzurra

L’Inter si prepara in vista della super sfida contro l’Arsenal, in programma domani sera alle 21:00 a San Siro e valida per la quarta giornata del nuovo format della Champions League 2024/2025. Partita importante contro gli inglesi, e che potrebbe indirizzare il percorso europeo dei nerazzurri. Le possibili scelte di Mister Inzaghi per il match contro la formazione di Arteta.

Impossibile non pensare al Napoli e allo scontro diretto di domenica sera, soprattutto in luce di quanto accaduto nel weekend di campionato con i partenopei KO contro l’Atalanta e con l’Inter che ha vinto con grande sofferenza contro il Venezia e portandosi a -1 dal primo posto.

Inter, super sfida con l’Arsenal in Champions. Inzaghi col turnover “ragionato”: Taremi dall’inizio con Lautaro. Fuori Barella, Dimarco, Bastoni e Thuram

Prima però c’è l’Arsenal in una partita di estremo fascino e importanza e che vale tanto. L’Inter puntano anche a far bene in Champions League e contro la squadra di Mikel Arteta vogliono continuare il loro ottimo percorso svolto finora, con 7 punti raccolti nelle prime tre giornate. Una vittoria contro l’Arsenal porterebbe i nerazzurri a quota 10 e permetterebbe di fare un passo importante verso la qualificazione diretta al prossimo turno.

Non una sfida facile perché per quanto i Gunners arrivino a San Siro con uno score di 2 sconfitte, 1 pareggio e una sola vittoria nelle ultime quattro di Premier League, restano una squadra di altissimo livello nel calcio europeo e molto forte sia come struttura di gioco che come individualità, con giocatori come Saka e Havertz che saranno sicuramente i pericoli principali per la difesa nerazzurra.

La probabile formazione dell’Inter

Come confermato nella conferenza della vigilia dallo stesso Simone Inzaghi, non ci sarà un robusto turnover ma il tecnico nerazzurro deve valutare la condizione fisica di tutta la rosa, che viene da molte partite ravvicinate e con alcuni giocatori che hano dovuto fare anche sforzi extra. Questo elemento unito al’incombenza della sfida di campionato col Napoli, possono trasformare in parte i nerazzurri che potrebbero partire con alcuni titolarissimi dalla panchina.

Inter col solito 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Pavard, de Vrij e Bisseck sulla sinistra al posto di un Bastoni non al top della forma. In fascia confermato Dumfries a destra, mentre Darmian dovrebbe spostarsi sul lato sinistro facendo riposare Federico Dimarco. In mediana torna dal primo minuto Calhanoglu, con Frattesi e Zielinski al posto di Barella e Mkhitaryan. In attacco va verso l’esclusione Marcus Thuram, con la coppia d’attacco che sarà composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Restano non a disposizione l’infortunato Carlos Augusto e i due fuori lista Joaquin Correa e Tomas Palacios.

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, de Vrij, Bisseck, Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Darmian, Lautaro Martinez, Taremi.