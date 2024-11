I nerazzurri sono pronti a una nuova super sfida nella notte europea di Champions League: l’obiettivo è quello di conquistare i 3 punti. Inter-Arsenal sarà una partita fondamentale, ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni, il pronostico e altro ancora.

Inter-Arsenal, dove vederla: Sky, Amazon o TV8?

Tra le italiane, la squadra di Simone Inzaghi è quella che ha fatto meglio in Champions League fino a questo momento, grazie ai 7 punti conquistati in 3 partite. I Gunners hanno lo stesso score e quindi si può considerare una partita fondamentale per la classifica. La sfida tra Inter e Arsenal si prospetta avvincente e combattuta, ecco dove vederla in TV e in streaming.

La grande notte europea dei nerazzurri sarà visibile in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video. Non si potrà dunque seguire sulle reti Sky e nemmeno in chiaro su TV8.

Probabili formazioni di Inter-Arsenal

Simone Inzaghi deve fare i conti con il big match della 12^ giornata di Serie A, nel quale la sua Inter affronterà il Napoli in uno scontro al vertice. Per questo motivo, si prevede qualche rotazione nonostante la difficoltà della partita.

I nerazzurri scenderanno in campo con il consueto 3-5-2. Davanti a Sommer, partiranno Pavard, de Vrij e Bisseck, pronto a rilevare Bastoni tenuto a riposo per l’occasione. Sulla banda di destra confermato Dumfries, mentre a sinistra Darmian si candida per una maglia da titolare.

In mezzo al campo, Calhanoglu torna in cabina di regia, al suo fianco spazio a Frattesi e Zielinski. In avanti, Thuram verso il riposo, al suo posto Taremi scalda i motori per affiancare Lautaro Martinez.

Arteta risponde con un liquido 4-4-2. Partey, Saliba, Gabriel e Timber difenderanno Raya. A centrocampo, sulla destra partirà Saka, mentre a sinistra ci sarà Martinelli, la coppia centrale sarà composta da Merino e Rice. In avanti, spazio alla doppia punta con Havertz e Trossard che partiranno dall’inizio.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Darmian; Taremi, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

ARSENAL (4-4-2): Raya; Partey, Saliba, Gabriel, Timber; Saka, Merino, Rice, Martinelli; Havertz, Trossard. Allenatore: Arteta.

Quando e dove si gioca Inter-Arsenal

Inter-Arsenal, partita di Champions League, andrà in scena mercoledì 6 novembre, alle ore 21:00, allo stadio Meazza a San Siro, Milano.

Il pronostico di Inter-Arsenal

Nonostante il vantaggio di giocare in casa, l’Arsenal è una squadra forte e attrezzata e per questo tra le quote vige molto equilibrio. Il segno 1 è dato a 2.60, l’X a 3.20 mentre il segno 2 vale 2.80.