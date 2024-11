Inter, senti Marotta: “Sta all’allenatore lavorare sulle motivazioni”

Al termine dell’Assemblea straordinaria della FIGC, Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti sulla sua Inter. Ecco che cos’ha detto e cosa ne pensa del lavoro di Simone Inzaghi.

Marotta sull’Inter: “C’è il rischio di cali di tensione”

Il tour de force in cui è impegnata l’Inter è sicuramente complicato, si devono gestire le energie fisiche, quelle mentali e il tutto cambiando di volta in vota avversario e competizione. Non è certo cosa semplice, ma è necessario superarlo positivamente se si vuole competere per grandi obiettivi.

Beppe Marotta lo sa e per questo cerca di osservare con occhio critico la situazione della sua Inter, uscita vincente dalla sfida con il Venezia ma in cui ha sofferto molto più del previsto. La partita è andata come da manuale, i nerazzurri hanno avuto diverse occasioni per raddoppiare la rete di Lautaro Martinez ma non è riuscita a chiudere i giochi.

Quando al 97′ Sverko l’ha insaccata, il sapore amaro ha sommerso il palato non solo dei tifosi, ma anche della dirigenza. Un sapore che fortunatamente si è disperso poco dopo, quando il VAR ha annullato la rete dell’eventuale pareggio, ma il pericolo si è avvertito forte e chiaro.

Così, all’Assemblea straordinaria della FIGC, Marotta ha parlato della sua Inter ponendo l’accento sul rischio dei cali di tensione: “Dobbiamo dare il massimo in ogni competizione. Questo tour de force comporta un dispendio di energie e c’è il rischio di cali di tensione”.

Insomma, il pericolo c’è ma per i nerazzurri è fondamentale rimanere concentrati. Si può lottare per lo Scudetto, si deve lottare per avanzare in Champions League e prossimamente ci sarà anche la Coppa Italia. Se si vuole proseguire non si può lasciare nulla al caso.

Marotta e l’importanza d’Inzaghi, le sue parole

Come si fa a non cedere a cali di tensione quando ci sono così tanti impegni ravvicinati? Marotta ha le idee chiare e secondo lui è tutto legato a Simone Inzaghi: “Sta all’allenatore lavorare sull’aspetto motivazionale e lo sta facendo al meglio”.

Un elogio, l’ennesimo, nei confronti del tecnico piacentino che ha ormai ampiamente dimostrato di saper gestire un gruppo fatto di campioni. Staremo a vedere come andranno le prossime partite prima della sosta.