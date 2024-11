Infortunio Calhanoglu? Il centrocampista non si allena con la Turchia: Inter in ansia (Photo by Spada/LaPresse)-interdipendenza.net

C’è apprensione in casa Inter per le condizioni di Calhanoglu che non si è allenato con la Turchia, c’è un nuovo infortunio? Ecco la situazione e cosa filtra dal ritiro della Nazionale di Montella.

Infortunio Calhanoglu con la Turchia? Inter in ansia

Dopo aver saltato la prima parte del filotto di partite in cui i nerazzurri sono stati impegnati prima della sosta, Calhanoglu è tornato dal primo minuto contro Arsenal e Napoli. Nel momento cruciale è rientrato in campo e ha fin da subito dimostrato quanto conti la sua presenza: è un giocatore imprescindibile.

Contro i partenopei è andato in rete e ha offerto una prestazione più che ottima, salvo poi macchiarla con il primo rigore fallito in Serie A della sua carriera. Poi sono tornati gli impegni con la Nazionale e il centrocampista è partito per la spedizione con la sua Turchia, nella quale sarà impegnato contro Galles e Montenegro, ma le sue condizioni preoccupano i meneghini.

Calhanoglu non ha preso parte all’allenamento con i compagni nella seduta guidata dal Commissario Tecnico Vincenzo Montella, e i campanelli d’allarme sono risuonati fino a Milano. Per il momento, il motivo sembra essere legato solo alla volontà dell’allenatore di concedergli un po’ di riposo, ma l’Inter osserva la situazione nella speranza che sotto non ci sia qualcosa in più.

L’Inter osserva la situazione Calhanoglu

Quando arriva la sosta per le Nazionali, i club pregano che nessuno ritorni infortunato. In Serie A, l’ultimo della lista è Cabal, il giocatore della Juventus ha subito un infortunio ai legamenti del ginocchio. I nerazzurri sperano che Montella abbia concesso a Calhanoglu solo un po’ di riposo, ma nei prossimi giorni terranno monitorata la situazione.

Dopo la sosta, l’Inter sarà impegnata in un nuovo tour de force e deve poter contare sul proprio faro di centrocampo, la sua presenza è troppo importante per l’economia di gioco di Simone Inzaghi.