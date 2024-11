Mercato Inter, a tutta su David: Ausilio lavora al colpo

Dopo il pari per 1-1 nel big match contro il Napoli, i nerazzurri si fermano per la sosta Nazionali e con la squadra di Simone Inzaghi che tornerà in campo sabato 23 novembre contro il Verona. In attesa del rientro, in casa Inter si riaccendono le vie del mercato e con l’interesse sempre più forte verso l’attaccante Jonathan David.

L’Inter lavora ad un presente che nonostante la delusione per il mancato successo e il sorpasso in vetta dopo la sfida col Napoli, vede comunque i nerazzurri in piena corsa per lo Scudetto e autori di un ottimo percorso finora nel neo format della Champions League. L’Inter presente, ma anche quella del futuro con la dirigenza nerazzurra che è già all’opera per pianificare alcune importanti mosse in vista del mercato che verrà.

Mercato Inter, si accelera per David? Contatto tra Ausilio e l’agente dell’attaccante del Lille: c’è la richiesta economica

A meno di clamorosi cambi di scenario o imprevisti, difficilmente l’Inter si muoverà per gennaio e l’attenzione e la concentrazione è tutta rivolta verso l’estate quando il club nerazzurro sarà chiamato ad un non banale rivoluzione, soprattutto in difesa e in attacco dato i molto giocatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Per quanto riguarda il reparto offensivo, l’obiettivo ormai noto è rappresentato da Jonathan David, attaccante classe 2000 del Lille.

Il centravanti sta disputando un’ottima stagione con la squadra francese (7 gol in 11 presenze in Ligue 1), dove sta brillando soprattutto nel palcoscenico della Champions League con 4 gol in 4 presenze. David è considerato uno dei maggiori talenti del calcio internazionale, ed è il nome caldo per il prossimo mercato dato il suo contratto in scadenza con il Lille lo rende uno dei parametri zero più appetibili per la prossima stagione.

I nerazzurri sfidano i top club per David. Costi dell’operazione e concorrenza

A meno di cambi di direzione, è ormai cosa certa che David non rinnoverà con il Lille e che nella prossima stagione sportiva il canadese vestirà un’altra maglia. Su di lui si sono mosse già da tempo molte squadre top europee, come il Barcellona, il Liverpool e in Italia la Juventus e l’Inter.

I nerazzurri sono da tempo su David, e pensano che per età e caratteristiche possa essere un colpo ideale da immettere nel proprio reparto offensivo dopo quelli che saranno gli adii di Arnautovic e Correa. Secondo quanto riportato da Tuttosport in questi giorni ci sarebbe stato un primo contatto tra il DS dell’Inter Piero Ausilio e l’agente di David Nick Mavromaras, per provare a intavolare i primi discorsi.

La richiesta dell’entourage dell’attaccante sarebbe di un contratto quinquiennale a 6 milioni di euro a stagione, a cui aggiungere una spesa da 10 milioni di euro comprendenti commissioni e bonus alla firma. Un investimento non piccolo per un parametro zero, ma che l’Inter potrebbe voler fare per alzare ulteriormente il proprio livello.