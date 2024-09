Mercato Inter, David è l’obiettivo a zero: le mosse del club

Questa sera i nerazzurri tornano in campo nella sfida di campionato contro il Monza, ma l’Inter resta attivissima sul mercato. Per la prossima stagione uno dei grandi obiettivi è Jonathan David, attaccante del Lille in scadenza di contratto.

Il calciomercato è ormai alle spalle, con i club che ora devono solo concentrarsi sulla stagione in essere. D’altro lato però le maggiori società del mondo non vogliono farsi cogliere impreparate e restano sempre vigili, con l’intento di pianificare le mosse per il futuro.

Mercato Inter, Jonathan David è il sogno per l’attacco. Due strade per i nerazzurri: assalto già a gennaio?

Inter non esclusa ovviamente, con i nerazzurri che dopo una sessione estiva in tono minore dove l club meneghino ha confermato tutti i big ma aggiunto poco, guarda con fiducia al prossimo calciomercato e soprattutto all’ampia lista di giocatori in scadenza di contratto. Nell’estate che verrà i nerazzurri dovranno dire addio a molti giocatori in scadenza e che non verranno rinnovati, e tra questi saluteranno anche Marko Arnautovic e Joaquin Correa.

Un doppio addio che oltre a dare respiro al bilancio del club, libera almeno un posto in attacco. E ormai da qualche settimana in orbita Inter si è fatta forte l’ipotesi Jonathan David. L’attaccante canadese classe 2000 in forza al Lille è uno dei profili più interessanti nel calcio europeo di alto livello, ed è in scadenza col club francese il prossimo 30 giugno 2025.

Inter-David, si fa in anticipo? Problema costi e concorrenza

Da quello che filtra da un po’ di tempo è che l’intenzione di David sarebbe quella di non continuare la sua esperienza in Ligue 1 e cambiare maglia, a parametro zero. Su di lui si sono già mossi tantissimi top club in Serie A e all’estero, come la Juventus, il Liverpool e il Barcellona.

L’Inter è nella lista delle pretendenti, ma ovviamente non basta e servirà uno sforzo economico (per ingaggio e commissioni) non indifferente per superare la concorrenza. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini di TMW, l’Inter potrebbe anche tentare il colpo già nella sessione invernale di gennaio. Un’idea che andrebbe a sorprendere le rivali nella corsa a David, ma con dei paletti da considerare come il costo del cartellino, quanto la proprietà Oaktree avrà voglia di investire e soprattutto se sarà possibile cedere subito uno degli esuberi in attacco per fare spazio all’eventuale nuovo arrivo.