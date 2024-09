Inter, Dumfries pronto al rinnovo: durata e dettagli

Finita la sosta per le Nazionali i nerazzurri sono pronti a tornare in campo, con l’Inter che sarà impegnata domenica sera alle 20:45 contro il Monza nel match valido per la quarta giornata di campionato. Sul fronte societario, si avvicina sempre di più il rinnovo di Denzel Dumfries.

Domenica si torna finalmente in campo con i nerazzurri che ricominceranno il loro percorso in Serie A dallo Stadio Brianteo di Monza, per la partita contro gli uomini di Alessandro Nesta. Un match importante per continuare a stare nelle zone alte della classifica e non perdere il ritmo acquisito dopo le vittorie contro Lecce e Atalanta.

Inter, Dumfries rinnova. Contratto fino al 2027 per l’olandese. Ci sarà la clausola?

Questioni di campo a parte, questi sono stati giorni decisivi soprattutto in merito al rinnovo di contratto di Denzel Dumfries. Dopo un’estate in cui si era anche paventata la possibilità di un addio, il laterale destro olandese ha sciolto le riserve nelle ultime ore andando ad accettare la proposta di rinnovo avanzata dall’Inter.

Una buona notizia per l’Inter, che evita di tenere un giocatore in scadenza e blinda un profilo molto importante nella rosa di Simone Inzaghi. Il nuovo accordo prevede un rinnovo biennale fino al 30 giugno 2027 (con opzione per il 2028) e con Dumfries che andrà a guadagnare 4 milioni di euro a stagione.

I nerazzurri blindano Dumfries. Clausola solo per l’estero

Una delle questioni che ha rallentato l’accordo tra le parti è stato quello dell’inserimento di una clausola rescissoria richiesta dall’entourage di Dumfries, e rifiutata dal club. Alla fine secondo quanto riportato da Il Giorno, Inter e giocatore sono arrivati ad un compromesso.

Verrà inserita una clausola rescissoria (dal valore di circa 20 milioni di euro), ma valida solo per il mercato estero. Una nanovra per tutelare l’Inter in caso di addio del giocatore senza cederlo in Serie A e anche per Dumfries: che resta comunque attratto da una futura esperienza in un altro campionato, nello specifico la Premier League.