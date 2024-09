Mercato Inter, si cerca il post Acerbi: cinque nomi in lizza

Pochi giorni alla fine della sosta per le Nazionali e i nerazzurri si dovranno immergere nel primo tour de force stagionale che vedrà la squadra di Simone Inzaghi affrontare nel giro di una settimana il Monza, il Manchester City e il Derby col Milan. Sul mercato intanto l’Inter guarda al futuro e ragiona sul trovare il nuovo leader della difesa dopo Francesco Acerbi.

Si può definire il primo vero turning point stagionale quello che parte domenica 15 e finisce domenica 22 per l’Inter. Che inizierà con la trasferta di Monza e si chiuderà con la Stracittadina contro il Milan e con il mezzo la super sfida Champions contro il Manchester City di Guardiola. I nerazzurri dovranno farsi trovare pronti, così come dovrà farsi trovare pronta la dirigenza nel mettere con largo anticipo le basi per il futuro tecnico della squadra.

Mercato Inter, i nerazzurri ragionano sul dopo Acerbi. Due nomi dalla A e tre dall’estero: investimento o parametro zero?

Alla fine della stagione 2024/2025 l’Inter dovrà andare incontro ad una rivoluzione dell’organico non di poco conto. A meno di cambi di direzione nelle scelte, alla fine di questa annata i nerazzurri andranno a salutare causa scadenza del contratto Francesco Acerbi, Stefan de Vrij, Matteo Darmian, Marko Arnautovic e Joaquin Correa.

Facile intuire come l’Inter nel prossimo mercato estivo dovrà intervenire con almeno un colpo in attacco e soprattutto con un colpo in difesa, dato l’addio dei due centrali attualmente a disposizione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter si starebbe già muovendo per la ricerca del dopo Acerbi e su quel giocatore che dovrà prendere l’eredità del centrale italiano.

Tah l’obiettivo a zero, ma c’è anche il sogno Scalvini. Tutti i nomi per la futura difesa

Nello specifico i nerazzurri avrebbero messo nel mirino cinque profili da attenzionare nei prossimi mesi. Il primo è quello di Jonathan Tah, difensore classe 1996 in forza al Bayer Leverkusen e che ha già dichiarato che non andrà a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2025.

Per esperienza e caratteristiche Tah sarebbe l’ideale, ma sul centrale delle Aspirine c’è la fortissima concorrenza del Bayern Monaco. In Serie A il nome che stuzzica molto è quello di Giorgio Scalvini: il difensore classe 2003 dell’Atalanta è attualmente infortunato e sarebbe da costruire come libero di una difesa a 3, ma l’investimento su un giovane dal grande potenziale potrebbe spingere l’Inter ad uno sforzo.

Più facile da andare a prendere Perr Schuurs. Anche il centrale olandese del Torino è infortunato da parecchio, e la sua valutazione più al ribasso potrebbe aiutare la trattativa. All’estero occhi su Olivier Boscagli del PSV e sul 2005 Gasiorowski del Valencia, nome già cercato in estate dall’Inter.