Mercato Inter, nel mirino c’è Jonathan David: il piano per l’attaccante

Manca meno di una settimana al ritorno in campo dei nerazzurri, che domenica sfideranno il Monza nella quarta giornata di campionato. L’Inter intanto prepara già il mercato del futuro e in lista cresce forte il nome dell’attaccante del Lille Jonathan David.

La sosta per le Nazionali sta per concludersi e l’Inter è pronta a tufarsi in un periodo ricco di impegni che inizierà domenica sera contro il Monza, e vedrà i nerazzurri affrontare poi una settimana di fuoco contro Manchester City e il Derby con il Milan.

Mercato Inter, per l’attacco il nome in pole è David. Il canadese può essere il colpo a zero del 2025

Campo a parte, come molte altre squadre anche l’Inter sta sondando il terreno per la pianificazione del futuro prossimo, studiando già quelli che potrebbero essere i colpi del mercato estivo del prossimo anno. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i nerazzurri si sarebbero iscritti ufficialmente alla corsa a Jonathan David, attaccante canadese classe 2000 in forza al Lille.

Il centravanti è uno dei profili offensivi più apprezzati in Europa ed è in scadenza con il club francese il 30 giugno 2025. Nulla è ancora deciso, ma l’intenzione di David sarebbe quella di non rinnovare col Lille e diventare quindi uno dei principali parametri zero della prossima stagione. L’Inter alla fine di questa annata dirà sicuramente addio sia a Marko Arnautovic e Joaquin Correa, con i nerazzurri che sognano di integrare nell’attacco del futuro la talentuosa punta canadese.

Assalto a David: le finanze ci sono, il problema è la concorrenza

Un colpo a zero possibile perché gli addii dell’austriaco e dell’argentino libereranno nel bilancio del club almeno 20 milioni di euro tra ingaggio e ammortamento, un piccolo tesoretto che potrebbe dare però grande spazio di manovra a Marotta e Ausilio per tentare il colpo David tra stipendio e le commissioni che sicuramente ci saranno.

L’Inter è da tempo sul giocatore che non è nuovo nel taccuino della dirigenza interista, ma chiaramente su un profilo come David c’è già la fila e la concorrenza è altissima. In Serie A è interessata la Juventus, mentre all’estero ci sono il Barcellona e alcuni club di Premier League.