Mercato Inter, nerazzurri su Jonathan Tah: il club studia il colpo

La sessione estiva si è chiusa da poco più di una settimana ma il calciomercato in un certo senso non si ferma mai. Come tanti altri club anche i nerazzurri già pianificano i colpi futuri, e nel mercato dell’Inter potrebbe esserci un grande acquisto.

Il mercato è finito e ora la parola passa al campo. Frase molto veritierà perché dopo il lavoro estivo, i club si attendono risposte reali dai campi di gioco per capire se i loro acquisti e le loro mosse siano state le migliori. Ma come detto il calciomercato è una macchina continua in un mondo in continua evoluzione come quello del calcio.

Mercato Inter, i nerazzurri puntano Tah del Leverkusen: il centrale tedesco può essere il super colpo del 2025

Non è esente l’Inter, che nel mercato estivo 2025 sarà attesa da una profonda rivoluzione. A meno di clamorose scelte in divenire, il club nerazzurro a fine stagione saluterà elementi come Francesco Acerbi, Stefan de Vrij, Matteo Darmian, Marko Arnautovic e Joaquin Correa, tutti in scadenza di contratto.

Come si può facilmente intuire una delle necessità principali per il prossimo anno in casa Inter sarà in difesa, e nello specifico trovare il nuovo titolare al centro del reparto arretrato che possa prendere il posto di Acerbi e di de Vrij. La dirigenza nerazzurra si è già mossa su alcuni nomi, ma oltre a pensare ad un possibile investimento resta sempre vigile sulla situazione svincolati.

I nerazzurri pensano a Tah a parametro zero. Concorrenza altissima per il centrale del Leverkusen

Tra i nomi più interessanti attualmente in scadenza di contratto e quindi prendibili a parametro zero c’è Jonathan Tah, difensore centrale classe 1996 in forza al Bayer Leverkusen. Il giocatore è uno dei più forti difensori della Bundesliga, e nella scorsa stagione ha vinto da Capitano lo storico titolo con Le Aspirine guidate da Xabi Alonso. Fisico imponente, senso della posizione e dell’anticipo e bravo nei contrasti, Tah sarebbe un profilo ideale per la difesa dell’Inter e la sua situazione si sta chiarendo nel corso di queste ore, con Tah che oggi è stato infatti intervistato dalla stampa tedesca circa il suo futuro dichiarando cose molto precise.

“Non firmerò un nuovo contratto con il Bayer Leverkusen, la decisione è presa. Darò il massimo fino alla fine e poi vedrò quale sarà il mio nuovo clib, Voglio provare una nuova esperienza“. Parole d’addio anticipato per Tah, che già in questa estate è stato molto vicino al passaggio al Bayern Monaco, prima che il Leverkusen bloccasse tutto. I bavaresi restano in prima fila per il giocatore, ma l’Inter si può iscrivere alla corsa, consapevole della fortissima concorrenza su un giocatore di altissimo livello.