Mercato Inter, a giorni la risposta sul rinnovo di Dumfries

Il mercato è finito da una settimana ma in casa Inter continua a tenere banco la questione relativa al rinnovo di Denzel Dumfries. L’estero destro olandese è in scadenza di contratto nella prossima stagione, e i prossimi giorni saranno decisivi.

In un certo senso le trattative di calciomercato per i club di Serie A non si chiudono nemmeno a sessioni concluse. A differenza delle rivali del campionato, l’Inter si è mossa con pochi colpi durante l’estate e andando solamente a puntellare un organico che aveva bisogno di qualche puntellamento ma non di grossi stravolgimenti.

Mercato Inter, il rinnovo di Dumfries ancora in bilico. La deadline per la risposta dell’olandese si avvicina

I nerazzurri hanno agito bene cone le prese a parametro zero di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski e gli innesti del secondo portiere Josep Martinez e del giovane difensore centrale Tomas Palacios. Sono rimasti però dei nodi irrisolti come quello relativo al futuro di Denzel Dumfries. Dopo che nulla si è concretizzato per l’olandese in estate, il club pensava di finalizzare un rinnovo sostanzialmente già scritto e prolungare il rapporto con il laterale Oranje.

Le cose si sono però complicate negli ultimi giorni in quanto l’entourage del giocatore e lo stesso Dumfries (attualmente impegnato con la sua Nazionale), non hanno ancora dato riferimento all’Inter circa le loro intenzioni per il rinnovo. Un comportamento che sta indisponendo non poco la dirigenza nerazzurra, che ha anche mal digerito la richiesta dell’inserimento di una clausola rescissoria all’interno del nuovo contratto.

Inter-Dumfries: la verità tra poco più di una settimana. Rinnovo o addio a zero?

La situazione lato Inter resta la medesima da mesi, con i nerazzurri che non vogliono spingersi oltre la nuova offerta da 4 milioni di euro a stagione proposta al giocatore, che al momento ne percepisce 2,5.

Uno scenario da monitorare, anche perché come riportato da Sportitalia la deadline fissata dall’Inter per la risposta di Dumfries circa il rinnovo e programmata appena dopo la fine della sosta per le Nazionali si avvicina. Non resta ora che attendere se Dumfries sceglierà di rinnovare con l’Inter (una cosa che non escluderebbe comunque la cessione nell’estate 2025), o se punterà all’addio a gennaio o addirittura a zero dopo la naturale scadenza del contratto.