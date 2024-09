Mercato Inter, nubi sul rinnovo di Dumfries: il club fissa una data

In attesa di ritornare in campo dopo la sosta per le Nazionali, i nerazzurri rimasti ad Appiano si preparano per le prossime partite. Il mercato estivo è finito, e in casa Inter non si è ancora sciolto il nodo relativo al rinnovo di Denzel Dumfries.

A parte il pareggio per 2-2 contro il Genoa nella prima giornata, l’Inter ha ricominciato da dove aveva lasciato la scorsa stagione. Una vittoria convincente col Lecce e una dominante contro l’Atalanta nelle prime tre uscie della nuova Serie A, e che hanno spedito i Campioni d’Italia in carica in vetta alla classifica a 7 punti assieme a Juventus. Torino e Udinese.

Mercato Inter, stallo sul rinnovo di Dumfries. Il club attenderà una settimana: e no ad una richiesta del giocatore

Dopo la pausa i nerazzurri andranno incontro al primo mini ciclo importante di partite, che inizierà domenica 15 settembre nella trasferta di Monza e si chiuderà domenica 22 con il Derby contro il Milan, inframezzato dalla sfida Champions contro il Manchester City all’Etihad Stadium. Campo a parte, l’Inter (che sul mercato si è mossa poco ma con giudizio) ha ancora aperto e da risolvere il dossier relativo a Dumfries.

L’esterno destro olandese era uno dei papabili nomi destinati all’addio in estate, ma nulla di concreto si è palesato per l’ex PSV. Una volta terminato il calciomercato, l’idea del club era quella di fissare un incontro col giocatore per parlare del rinnovo di contratto, in scadenza il 30 giugno 2025.

Ultimatum del club a Dumfries: niente clausola e risposta sul rinnovo dopo la pausa Nazionali

Uno scenario che secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport è ancora in divenire. L’Inter ha aperto all’ipotesi rinnovo di Dumfries restando ferma all’ultima offerta conosciuta, vale a dire un nuovo contratto d 4 milioni di euro a stagione.

Nessuna risposta nelle ultime settimane da parte dell’olandese, che ha ricevuto un secco rifiuto da parte dell’Inter sull’inserimento di una clausola rescissoria nel contratto, che potrebbe favorirne l’addio. La situazione non è ancora a livelli massimi di tensione, ma è certamente da seguire anche perché l’Inter avrebbe fissato una data limite per Dumfries, con il club che vorrebbe una risposta in merito al rinnovo entro una settimana a partire da oggi, appena dopo la fine della sosta.