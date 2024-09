Mercato Inter, nel mirino il centrale del futuro: occhi in Serie A

Il campionato è fermo per la sosta di settembre e i nerazzurri torneranno in campo domenica 15 settembre contro il Monza nel match valido per la quarta giornata di campionato. Il mercato in casa Inter non si ferma, e il club meneghino pensa già a quelle che potranno essere le mosse future.

L’Inter è ripartita molto bene nel nuovo campionato. A parte il mezzo passo falso contro il Genoa della prima giornata, i nerazzurri hanno vinto e convinto contro Lecce e Atalanta e hanno chiuso prima della sosta in vetta alla classifica a 7 punti dopo tre giornate, a pari merito con Juventus, Torino ed Udinese.

Mercato Inter, si cerca il dopo Acerbi/de Vrij. I nerazzurri puntano Bijol dell’Udinese

In attesa di tornare in campo tra poco più di dieci giorni in quello che sarà il primo e vero tour de force della stagione, la dirigenza nerazzurra cerca già di pianificare quello che può essere il mercato e i colpi da fare in vista del futuro.

La sessione estiva appena conclusa ha visto un Inter in tono minore, con i nerazzurri che non hano effettuato grossi colpi ma solo puntellato la rosa già esistente. A parte gli arrivi (già programmati da tempo) dei due parametri zero Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, l’Inter ha piazzato i soli colpi del secondo portiere Josep Martinez e del giovane difensore classe 2003 Tomas Palacios.

Inter su Bijol. Lo sloveno può essere il nuovo leader della difesa

C’è molta attenzione su quello che l’Inter farà nel mercato 2025. Tra le tante scadenze di contratto, alcune delle più rilevanti sono quelle relative ai due difensori Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, entrambi in scadenza il 30 giugno 2025.

Almeno di un cambio di rotta, sia il centrale italiano che quello olandese dovrebbero essere all’ultima stagione in nerazzurro. L’età non più giovanissima dei due costringerà l’Inter a sondare il mercato alla ricerca del difensore del futuro che ne possa prendere l’eredità. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter avrebbe acceso l’intersse su Jaka Bijol, difensore classe 1999 in forza all’Udinese. Non un nome nuovo nel taccuino dei nerazzurri, che in estate potrebbero affondare su un profilo ideale per tanti motivi: giovane, adatto a giocare da centrale nell difesa a 3 e già ambientato nel campionato italiano.