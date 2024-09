Inter, Dumfries viaggia verso il rinnovo: ma la Premier scalpita

Il mercato estivo si è chiuso da quasi una settimana e ora la priorità dei nerazzurri è solamente il campo. L’Inter ha però tenuto in sospeso la questione legata al rinnovo di Denzel Dumfries, con l’esterno destro olandese ancora in scadenza di contratto.

A differenza di molte rivali in Serie A, l’Inter nella sessione estiva di calciomercato si è mossa poco e ha piazzato solo quegli innesti necessari a rafforzare un gruppo già competitivo. Dopo le ufficialità dei parametri zero Mehdi Taremi e Piotr Zielinski e l’acquisto del portiere Josep Martinez, il mercato interista si è chiuso con l’innesto del giovane difensore classe 2003 Tomas Palacios.

Inter, il rinnovo di Dumfries si avvicina. Ma lo scenario dell’addio in estate resta il più probabile

La dirigenza nerazzurra come detto ha preferito cementificare le proprie certezze anche attraverso gli importanti rinnovi di giocatori top come Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Uno scenario che non si è verificato per Denzel Dumfries. Il profilo del laterale destro olandese è stato al centro di qualche voce di mercato durante l’estate, soprattutto legato ad un possibile scambio col Manchester United e con l’inglese Aaron Wan-Bissaka.

Non se ne è fatto nulla e Dumfries è rimasto in nerazzurro, ma con ancora il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025. Ora il mercato è finito ed è probabile che il managment dell’Inter possa aprire i contatti con l’entourage dell’ex PSV per intavolare la trattativa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbero stati importanti passi avanti sul fronte rinnovo per Denzel Dumfries, con l’Inter pronta così ad evitare di perdere a parametro zero il giocatore.

Inter, ci sarà il rinnovo di Dumfries. Ma i nerazzurri hanno “già” il sostituto

Da capire le tempistiche e se l’annuncio potrebbe arrivare dopo la sosta per le Nazionali o nelle settimane successive. un rinnovo a 4 milioni di euro a stagione che però non esclude una cessione in estate. Nei sogni di Dumfries c’è sempre la Premier League, e il prossimo mercato estivo potrebbe essere quello decisivo per l’Inter per fare cassa.

Inter che si tutela per l’eventuale addio. Sempre da Tuttosport, i nerazzurri avrebbero acceso l’interesse su Devyne Rensch, terzino destro classe 2003 in forza all’Ajax e in scadenza di contratto con i Lancieri nella prossima stagione.