Mercato Inter, quasi fatta per il rinnovo di Denzel Dumfries

A meno di clamorosi e al momento impreisti colpi di scena, il calciomercato dell’Inter si chiuderà con l’arrivo di Tomas Palacios. Il giovane difensore argentino sarà l’ultimo colpo nerazzurro, che chiuderà la sessione estiva senza botti. A fine mercato intenzione dell’Inter è tornare a discutere con Denzel Dumfries sul rinnovo.

Ancora 48 ore e poi calerà il sipario sulla sessione estiva di trasferimenti del calciomercato 2024. Un evento che l’Inter ha vissuto piuttosto in sordina e dove la cosa più importante è stata la conferma dei giocatori più importanti e senza nessuna cessione pesante. Non c’è stato totale immobilismo, perché i nerazzurri hanno accolto i due parametri zero Taremi e Zielinski, piazzato il colpo Josep Martinez per la porta e come detto attendono le firme per il giovane Palacios.

Mercato Inter, Dumfries rimane. Presto la fumata bianca per il rinnovo dell’olandese

Si poteva fare qualcosa di più? Probabilmente sì, ma la difficoltà di reperire fondi da esuberi complicati da piazzare ha bloccato le mosse in entrata dei nerazzurri soprattutto in attacco, dove senza le uscite di Marko Arnautovic e Joaquin Correa non è stato possibile effettuare nuovi ingressi. In ogni caso la dirigenza ha fiducia nell’organico e in quei pochi e funzoinali innesti che sono stati fatti, e spera che la stagione degli uomini di Simone Inzaghi possa essere positiva.

A fine mercato poi l’Inter andrà a riaprire il dossier Denzel Dumfries. L’esterno destro olandese è in scadenza il prossimo 30 giugno 2025 e in estate il suo profilo è stato al centro di qualche voce d’addio, soprattutto verso la Premier League e verso il Manchester United. Nulla di veramente concreto, con i nerazzurri che hanno rifiutato lo scambio con Wan-Bissaka e fatto decadere l’affare sul nascere.

Inter, Dumfries rinnova. Inzaghi si toglie un problema

Appena si chiuderà il mercato infatti, l’idea dell’Inter è mettere nero su bianco il prolungamento di contratto di Dumfries. Il giocatore sta ancora recuperando la forma migliore e nelle prime due di campionato è sempre subentrato a Matteo Darmian. Ma il giocatore gode della stima di Inzaghi, che lo considera un elemento decisivo del suo 11.

Nelle prossime settimane Dumfries rinnoverà con l’Inter, sulla base di un nuovo accordo d 4 milioni di euro all’anno (andando ad aumentare gli attuali 2,5 attualmente percepiti). Una buona mossa per i nerazzurri, che blindano un altro giocatore importante e si levano un problema per il futuro, non obbligandosi ad andare alla ricerca di un sostituto e senza perdere a zero un giocatore comunque di valore.