Calciomercato Inter, domani l’ufficialità di Palacios: le ultime

I nerazzurri sono al lavoro in vista del match di venerdì sera contro l’Atalanta in campionato, e intanto sul calciomercato l’Inter aspetta solo di ufficializzare l’innesto di Tomas Palacios, difensore argentino classe 2003.

Giorno di anti vigilia in casa Inter, con i Campioni d’Italia che venerdì sera al Meazza ospitano l’Atalanta nella sfida che precede la prima sosta per le Nazionali. Nerazzurri quasi al completo e che possono esultare anche per il rientro di Lautaro Martinez, mentre sul mercato la priorità degli ultimi giorni è mettere nero su bianco l’arrivo di Palacios.

Calciomercato Inter, risolti gli ultimi intoppi per Palacios. Domani il difensore sarà nerazzurro

Il giovanissimo centrale classe 2003 prelevato dal Talleres sarà l’ultimo colpo del mercato estivo dell’Inter, con il profilo del difensore argentino individuato come elemento di prospettiva dalla dirigenza nerazzurra per rafforzare il pacchetto arretrato. La trattativa tra l’Inter e il club proprietario del cartellino di Palacios si è chiusa da giorni, con il giocatore che è già a Milano da almeno 48 ore e ha già svolto le visite mediche.

Cosa manca allora? Nella giornata di ieri l’affare Palacios ha vissuto un momento di thrilling dovuto ad alcuni accordi ancora da limare in Argentina proprio tra il Talleres e l’Independiente Rivadavia, club in cui il difensore era in prestito. Nulla a che vedere con l’Inter che aveva già limato ogni quadra economica, ma un intoppo in Sudamerica che ha impedito ai nerazzurri di arrivare alle firme col giocatore.

Il Talleres e il Rivadavia risolvono. Talleres è dell’Inter

Firma che arriverà nella giornata di domani, con l’Inter che andrà finalmente a tesserare Tomas Palacios, su cui ha puntato un investimento da 6,5 milioni di euro + bonus per portare in Italia il ragazzo, battendo anche la forte concorrenza estera. Palacios sarà l’ultimo colpo nerazzurro sul mercato, andando ad aggiungersi agli arrivi a parametro zero di Taremi e Zielinski e all’acquisto del portiere Josep Martinez.