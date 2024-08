Inter, trasferimento denunciato alla FIGC: ‘È irregolare’ | Giocatore svincolato per direttissima

La FIGC denuncia l’Inter per un trasferimento che è stato valutato come irregolare, l’innesto è costretto a rescindere il contratto e a tornare svincolato

La campagna acquisti dell’Inter ha visto l’arrivo di alcuni giocatori funzionali al gioco e alle richieste del confermato allenatore Inzaghi. La dirigenza nerazzurra ha preferito mantenere la colonna vertebrale della rosa che ha vinto con merito lo scorso campionato e la mancata cessione di un top player ha fatto sì che le entrate fossero centellinate per quanto riguarda gli investimenti messi in atto.

Il merito di Beppe Marotta è stato quello di riuscire a sfruttare due ghiotte occasioni che si sono presentate. Due svincolati di lusso come Piotr Zielinski e Mehdi Taremi hanno scelto l’Inter per il proseguo della loro carriera, pur consapevoli di non partire come titolari nelle gerarchie del mister.

Il loro contributo in mezzo al campo e sotto porta sarà molto prezioso in una stagione densa di partite da disputare, in cui il turnover sarà necessario. Le seconde linee sono state rinforzate per consentire una maggiore rotazione e più opzioni tattiche.

Un Inter che ha pensato anche al futuro, con l’arrivo di Josep Martinez come secondo portiere e di Tomas Palacios nel ruolo di vice Bastoni. Lo spagnolo e l’argentino sono due rinforzi di assoluta prospettiva che potranno crescere e diventare dei potenziali titolari.

L’Inter rischia di perdere un proprio talento, l’operazione di mercato può essere annullata

Destino simile per Luka Topalovic che lo scorso 2 luglio si è trasferito dal Domzale a Milano. Il passaggio in nerazzurro del giovane talento sloveno, classe 2006, è stato però ritenuto irregolare dall’Aiacs che ha inviato un esposto alla FIGC.

Gli agenti, infatti, non sarebbero iscritti all’albo ed è in corso una verifica. A riportare la notizia è il quotidiano La Verità. L’esposto è datato 23 luglio e ancora non si è pronunciato in maniera definitiva, con i controlli ancora da ultimare.

Topalovic aveva firmato per i nerazzurri, avrebbe giocato in Primavera

Un affare che rischia, quindi, di vanificarsi per uno dei migliori prospetti della sua annata a livello mondiale, con l’Inter che aveva battuto la concorrenza di altri top club europei.

Il giocatore si sarebbe aggregato alla Primavera per proseguire la sua crescita, con un monitoraggio costante da parte di Inzaghi che non avrebbe lesinato la chance di darli spazio in partite minori di campionato o in Coppa Italia.