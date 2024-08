Chiesa, ciao ciao Serie A: sborsati 10 milioni | L’agente è in sede per le firme

L’attaccante della Juventus potrebbe dire presto addio alla Serie A. Per lui pronti 10 milioni e il suo agente è pronto per le firme.

Quella che è stata senza ombra di dubbio la telenovela dell’estate potrebbe esser finalmente arrivata alla sua conclusione definitiva. La vicenda che ha visto protagonisti Federico Chiesa e la Juventus ha letteralmente innescato dinamiche di mercato di dimensioni piuttosto rilevanti.

Prima l’Inter di Marotta si è dimostrata interessata la giocatore, ma solo per poterlo prendere a zero già da gennaio del prossimo anno. Poi l’interesse si è palesato anche da parte della dirigenza della Roma, in cerca di un esterno d’attacco da inserire in squadra.

Ma ora la vicenda legata all’attaccante toscano – ormai ai margini del progetto della Juventus di Thiago Motta – sembra essere arrivata agli sgoccioli. Chiesa è infatti pronto a dire addio alla Serie A a seguito di un’offerta di 10 milioni di euro. Ecco dove potrebbe andare e perché manca davvero poco alla firma.

Ciao Ciao alla Juve

La Juventus e Federico Chiesa sono sempre più lontani. Quello che sembrava essere un matrimonio d’amore calcistico si è avviato ormai alla sua definitiva conclusione. Il calciatore e figlio d’arte è infatti ai margini della società e, come affermato dallo stesso Thiago Motta, dovrà trovarsi un’altra squadra.

Sul calciatore della Juventus e della Nazionale italiana è infatti piombato il Barcellona. I blaugrana vorrebbero infatti portare in Spagna Chiesa, approfittando dell’imminente scadenza del contratto e dell’inevitabile riduzione del prezzo per il suo cartellino. Quella del Barcellona sembra poter essere una destinazione gradita al giocatore, che ora potrà prendere una decisione.

La trattativa

Il Barcellona sarebbe pronto ad offrire circa 10 milioni di euro per portare Chiesa in Spagna. Soldi che arriverebbero dalla cessione di Mikayl Faye al Rennes in Ligue 1. I contatti con il giocatore sono stati già attivati e i blaugrana potrebbero essere pronti a tentare l’assalto finale per l’esterno della Juventus.

Quando manca poco più di una settimana alla fine del calciomercato, la Juventus sta provando a cedere uno dei suoi giocatori più talentuosi per evitare di perderlo a parametro zero a gennaio. Ma il tempo scorre e, se non dovesse arrivare un accordo con il Barcellona, l’Inter potrebbe sperare di prenderlo gratis per il futuro.