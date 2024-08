L’Inter ha superato il Barcellona: follia per l’attacco | Ultimo blitz di Marotta

Marotta si inserisce nella trattativa e tenta il colpo last minute: il Barcellona sorpreso e beffato dall’Inter

Siamo quasi alla fine della sessione di calciomercato estiva e sia Simone Inzaghi, che ha recentemente rinnovato con l’Inter per 2 anni a 6.5 milioni di euro stagionali, che i suoi tifosi, non sono contentissimi che la squadra Campione d’Italia sia ancora incompleta.

In questa nuova stagione recentemente iniziata, il club nerazzurro ha tutti i riflettori e le pressioni puntati su di sè. È giunto il momento di fare il salto di qualità, richiesto soprattutto dalla nuova proprietà statunitense denominata Oaktree, che non accetta passi falsi.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia riconfermarsi vincendo titoli in territorio nazionale e puntare a vincere la Champions League che manca dal 2010 in casa del Biscione, la società è intervenuta sul mercato, ma i nuovi arrivati non bastano.

Certamente gli arrivi del nuovo erede di Sommer, Josep Martinez e di profili di caratura internazionale come quelli di Medhi Taremi e Piotr Zielinski aggiungono qualità e quantità alla rosa, ma serve un difensore centrale ed un nuovo attaccante.

Desideri da esaudire

L’Inter sta provando a soddisfare i desideri di Inzaghi, ma per spendere, bisogna incassare. I nuovi acquisti costati 13 milioni di euro sono stati finanziati da delle cessioni dal totale di pari valore, dunque conta di agire allo stesso modo per gli ultimi due acquisti da sostenere.

Il difensore prescelto è Tomàs Palacios dell’Indipendiente Rivadavia che sarà finanziato dalla cessione di Martìn Satriano, mentre per l’attacco bisognerebbe cedere uno tra Marko Arnautovic e Joaquin Correa, se non addirittura entrambi, ma è complicato che le trattative vadano a buon fine per l’elevato stipendio percepito dai due.

Blitz last minute

L’obiettivo per coronare un attacco da sogno insieme a Marcus Thuram, Lautaro Martinez e Medhi Taremi ha un solo nome: Federico Chiesa. L’ex campione d’Europa con la Nazionale Italiana è in totale rottura con la Juventus ed è stato messo ai margini del progetto da Thiago Motta, il quale gli ha richiesto esplicitamente di trovare una nuova destinazione.

Sul talento azzurro c’è la Premier League, con Chelsea e Manchester United interessati a lui, il Barcellona di Hansi Flick per formare un tridente astronomico con Lewandowski e Yamal e l’Inter, che però ha il deficit economico dalla sua parte. Si prospetta nell’ultima settimana di mercato un’asta infuocata per aggiudicarsi il figlio d’arte, che da anni dimostra il suo potenziale in Serie A.