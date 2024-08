‘Ti tolgo dal mercato’, Marotta rinuncia alla plusvalenza: arriva il comunicato del club

La dirigenza dell’Inter ha deciso di togliere dal mercato un possibile partente, Inzaghi lo ritiene importante per il turnover

Con l’arrivo di Tomas Palacios nel ruolo di vice Bastoni, il mercato dell’Inter si può ritenere virtualmente concluso. Accordo vicino per il giovane argentino, nuova scommessa di Beppe Marotta e di Piero Ausilio che si augurano di poter avere in rosa un giocatore di enorme prospettiva come lo è Bisseck, destinato a partire in futuro per una cifra consistente, garantendo così alle casse del club ossigeno e una ricca plusvalenza.

Un mercato autofinanziato e con i principali colpi arrivati a parametro zero e con largo anticipo. Una scelta dettata dalla volontà di ripartire dalle solide basi di un organico competitivo che ha sbaragliato ogni avversario nello scorso campionato e che ha le carte in regola per fare bene anche in Champions League.

Il cambio di proprietà non ha cambiato i piani dirigenziali, mirati al rinnovo di mister Simone Inzaghi, di capitan Lautaro Martinez e di un giocatore fondamentale in mezzo al campo come Barella. Nessuna cessione di top player, al contrario di quanto è avvenuto la scorsa estate, sintomo di un’armonia palpabile all’interno dello spogliatoio.

Inzaghi ha chiesto alla società di poter avere a disposizione cinque punte per poter fare un turnover che il calendario fitto renderà obbligatorio e per non costringere Lautaro e Marcus Thuram agli straordinari come è avvenuto lo scorso autunno quando si infortunò Marko Arnautovic.

Arnautovic non è più sul mercato, resterà ancora all’Inter

Proprio il centravanti austriaco è stato ufficialmente tolto dal mercato da Marotta. Nonostante il bottino di sette reti, al di sotto delle aspettative, della sua prima annata nerazzurra, il fatto che abbia accettato un ruolo da comprimario ha convinto Inzaghi a volerlo ancora in rosa.

Una permanenza dettata anche dal mancato arrivo di una proposta economicamente appetibile per il suo cartellino, che potesse almeno raggiungere i 10 milioni e pareggiare l’investimento di un anno fa.

Un attacco composto da bomber d’esperienza, servirà dosare le forze e non creare scontenti

Oltre ad Arnautovic, pronti a subentrare dalla panchina saranno il nuovo arrivo Mehdi Taremi, proveniente dal Porto, e Joaquin Correa.

L’argentino ha disputato un ottimo pre-campionato e, a meno di sorprese dell’ultima ora, è destinato a restare ad Appiano Gentile per giocarsi le proprie chance. Le tante gare da affrontare agevoleranno il suo impiego.