Trattativa lampo, Ausilio porta il nuovo difensore a Inzaghi | Reparto finalmente completato

Le richieste del mister sono state accontentate, la squadra è finalmente pronta: in arrivo il difensore tanto richiesto da Inzaghi

Il campionato di Serie A è finalmente ritornato. Nuovi volti, nuovi allenatori, nuovi schemi e tante pressioni, soprattutto quelle presenti sull’Inter di Simone Inzaghi, che dovrà difendere a tutti i costi il titolo di Campioni d’Italia contro concorrenti agguerriti.

Oaktree, la nuova proprietà di origine statunitense dell’Inter a partire da fine maggio, è stata più che chiara: bisogna ripetere in territorio Nazionale quanto di buono fatto la scorsa stagione ma bisogna assolutamente andare più in fondo in Champions League, con l’obiettivo di riportare dopo 15 anni la coppa a Milano.

Per rendere ciò possibile ha migliorata l’organico generale della rosa a disposizione, sempre agendo in funzione del bilancio che conta di risanare entro i prossimi due anni, aggiungendo alla rosa Josep Martinez, Medhi Taremi e Piotr Zielinski.

Ottimi colpi sia di quantità che di qualità, anche in prospettiva futura come nel caso del portiere spagnolo, ma che non bastano ad esaudire totalmente i desideri del mister che in conferenza stampa presso DAZN ha esplicitamente sottolineato di aver richiesto un difensore alla società per completare la squadra.

Esordio amaro

Le ultime settimane di calciomercato oltre ad essere quelle più calde ed incisive, sono anche quelle più confusionarie. Non c’è solamente da pensare a come presentarsi al meglio in vista della nuova stagione, ma vanno anche affrontate le prime partite di campionato.

Il match d’esordio per i nerazzurri si è svolto allo Stadio Luigi Ferraris di Genoa. Un avvio amaro per l’Inter che nonostante abbia dominata la gara, a causa di due errori individuali di Bisseck è tornata a casa solamente con un pareggio, con 2 gol per parte, ossia la doppietta di Thuram e le reti di Vigliacco e Messias per il Grifone.

Ultimi dettagli

La società ha voluta accontentare ancora una volta Inzaghi, mettendo a disposizione il capitale per acquistare il difensore tanto richiesto. Si tratta di Tomàs Palacios, classe 2003 che milita nell’Indipendiente Rivadavia ma di proprietà del Talleres, che gradirebbe molto la destinazione nerazzurra e rappresenterebbe il profilo ideale per sostituire Bastoni nelle gerarchie.

L’incontro tra l’Inter e i dirigenti dei due club è già avvenuto, con le parti disposte a trovare gli accordi definitivi per il cartellino e dare il via libera al trasferimento. Mancano gli ultimi dettagli ma la fumata bianca è oramai in arrivo: l’argentino sarà un nuovo calciatore dell’Inter per la stagione 2024/2025.