Blitz di Marotta, lo rimanda finalmente in Ligue 1: mercato riaperto grazie alla cessione

L’Inter ha ceduto un esubero in Ligue 1, ora Beppe Marotta potrà investire l’incasso per completare il mercato in entrata

Nell’ultimo mese il mercato dell’Inter ha subito una frenata. L’infortunio di Buchanan ha costretto la dirigenza ad intervenire per trovare un sostituto dai piedi mancini in difesa. Dopo aver quasi chiuso per Juan Cabal è arrivato il contro-sorpasso della Juventus, con Cristiano Giuntoli che ha convinto il Verona e il terzino colombiano a trasferirsi a Torino.

Beppe Marotta si è trovato così costretto a correre ai ripari e dopo giorni di riflessioni è arrivata la decisione di puntare su Tomas Palacios, giovane argentino che si preannuncia come la nuova scommessa e che è pronto ad approdare a Milano nel ruolo di vice Bastoni.

Prima di chiudere questa trattativa, l’Inter vuole tutelare le proprie casse definendo la cessione di un esubero in attacco, un giovane che non rientra nel progetto tecnico di Inzaghi che lo ha valutato durante il ritiro estivo senza promuoverlo in prima squadra.

La volontà di avere a disposizione cinque punte porta il mister a preferire la permanenza eventuale di Marko Arnautovic e di Joaquin Correa che hanno una maggiore propensione alla rete e una caratura internazionale che può essere utile anche in Champions League.

Accordo raggiunto, l’Inter si libera di un esubero in attacco, giocherà in Francia

Lascia invece l’Inter Martin Satriano. Era quasi fatta per il suo ritorno al Brest, club in cui aveva militato la passata stagione, e invece diventerà un nuovo giocatore del Lens. La punta uruguaiana sta per effettuare le visite mediche e firmare il contratto che consentirà lui di restare in Ligue 1.

I due club hanno raggiunto l’intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Una cessione che è stata spinta anche dal giocatore stesso, consapevole di non avere chance di spazio nel reparto offensivo dei campioni d’Italia in carica.

La carriera di Satriano, ora pronto a dire la sua al Lens

Satriano che ha alle spalle anche un anno in prestito all’Empoli in cui non è riuscito a mettersi in mostra tanto quanto ha fatto lo scorso campionato al Brest, protagonista di una storica qualificazione in Champions League.

La punta, di proprietà dell’Inter, può così proseguire la propria crescita in una squadra competitiva che ha intenzione di dare lui un posto da titolare nel proprio attacco.