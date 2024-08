Calciomercato Inter, finisce la telenovela: domani la firma di Palacios

Domani sera alle 20:45 i nerazzurri affronteranno a San Siro l’Atalanta nel match valido per la terza giornata di campionato, ma l’Inter attende un ultimo passo per il suo calciomercato con l’arrivo di Tomas Palacios.

Giornata importante in casa Inter. Gli uomini di Simone Inzaghi si stanno preparando per la parita contro l’Atalanta e oggi hanno avuto conoscenza delle avversarie nella prossima e rinnovata Champions League, che partirà a settembre. E ad un giorno esatto dalla fine del calciomercato estivo, l’Inter deve ancora mettere su carta l’ufficialità di Tomas Palacios.

Calciomercato Inter, corsa contro il tempo finita: Palacios sarà nerazzurro. Domani arriva la firma!

Il difensore centrale classe 2003 è stato l’ultimo colpo messo a segno dell’Inter sul mercato, con i nerazzurri che ormai da una settimana hanno trovato l’accordo per l’acquisto definitivo di Palacios versando nelle casse degli argentini del Talleres 6,5 milioni di euro + bonus, portando l’investimento totale a quota 11.

La trattativa però non si è ancora chiusa in maniera completa e ufficiosamente Palacios (che è da ormai te giorni bloccato a Milano) non è ancora un giocatore dell’Inter. Un rallentamento dovuto a questioni tecniche in patria, dove il Talleres e l’Independiente Rivadavia (il club dove Palacios era in prestito) dovevano ancora sistemare le ultime documentazioni burocratiche prima di dare il via libera.

Arriva l’ok dall’Argentina. Palacios è dell’Inter

Una situazione che specialmente nella giornata di oggi ha creato qualche apprensione in casa Inter, rendendo l’affare Palacios una sorta di corsa contro il tempo per la firma del giovane difensore. Una problematica di natura tecnica sviluppatasi in Argentina e in cui l’Inter non era coinvolta, ma che ha impedito di formalizzare l’acquisto di Palacios.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, tutto si è finalmente risolto. La documentazione necessaria agli ultimi dettagli è stata inviata dalla Federcalcio Argentina, che ha finalmente concesso tutti i via liberi necessari. Palacios domani firmerà il contratto che lo legherà all’Inter fino al 2029,con l’ufficialità attesa proprio per la giornata di venerdì.